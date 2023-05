Le Real Madrid connaît le prix à payer pour recruter Harry Kane. Tottenham veut 115 millions d'euros pour l'attaquant anglais.

Mercato Real Madrid : 115 millions d'euros pour recruter Harry Kane

Alors que Karim Benzema se rapproche avec insistance de l'Arabie saoudite, le Real Madrid connaît le prix à payer s'il veut recruter Harry Kane. D'après les informations de AS, les Spurs auraient fixé le montant de leur attaquant anglais à 100 millions de livres, soit 115 millions d'euros. Si le départ de Benzema se confirmait, les Madrilènes hésiteraient à recruter un grand attaquant dès cet été ou à attendre 2024 pour tenter le coup Haaland ou Mbappé. Joselu va revenir au Real Madrid cet été, mais à 33 ans, il n'aura qu'un rôle de remplaçant.

Tottenham préfère vendre Harry Kane à un club étranger plutôt qu'à un club anglais, ce qui pourrait avantager le Real Madrid. Le capitaine des Three Lions a inscrit 30 buts en Premier League cette saison, sans que son club se qualifie pour une compétition européenne. À 29 ans et à un an de la fin de son contrat, il semble enclin à relever un nouveau défi.

Le Real Madrid a d'autres options

Harry Kane n'a jamais été aussi proche de quitter les Spurs. Le joueur veut absolument partir du club londonien, qui devra le vendre s'il souhaite récupérer de l'argent sur son transfert. Le journal espagnol précise que le Bayern Munich cherche un numéro 9, et pourrait être un concurrent du Real Madrid sur le dossier.

Si Firmino intéresse également le Real Madrid, le club madrilène dispose également d'options plus jeunes : les dirigeants ont coché les noms de Dusan Vlahovic (23 ans) et Gonçalo Ramos (21 ans). Ces derniers coûteraient eux aussi très chers. Ils offriraient certainement moins de garanties, mais ont plus d'avenir que l'attaquant anglais.

Les inquiétudes du Real concernant l'âge d'Harry Kane se seraient par ailleurs dissipées au cours des derniers jours en raison de l'obsession du joueur d'avoir une condition physique irréprochable, à la manière de Cristiano Ronaldo à l'époque ou Karim Benzema aujourd'hui.