Après avoir officialisé son départ du Real Madrid, Karim Benzema poursuit les négociations avec Al-Ittihad dans le but d'un transfert.

Le feuilleton s'est enfin terminé ce dimanche. Après des semaines de spéculations, le Real Madrid a officialisé le départ de Karim Benzema. C'est à travers un communiqué officiel que le club a annoncé sa séparation avec l'attaquant français, après 14 ans de bons et loyaux services. Désormais, les supporters des Merengues ont hâte de connaître l'identité de son futur remplaçant.

La piste la plus récente est celle menant à Romelu Lukaku selon Sky Sports. Prêté par Chelsea à l'Inter Milan, le buteur belge a signé une saison tonitruante en Série A (10 buts et 6 passes décisives en 25 matchs). Florentino Pérez, le président du Real souhaitait l'enrôler afin d'en faire le remplaçant de luxe de Karim Benzema. Mais désormais, l'objectif devrait être d'en faire l'un des piliers des Merengues en attaque. Les profils d'Harry Kane (Tottenham) et Roberto Firmino (ex - Liverpool) sont également étudiés de près.

Le président d'Al-Ittihad va rencontrer Benzema à Madrid

Malgré l'annonce officielle d'un départ, les rumeurs affluent au sujet de Karim Benzema. Il faut dire que l'Arabie saoudite serait très intéressée à l'idée de le recruter, et notamment Al-Ittihad. Foot Mercato croit savoir que le président du club de Djeddah, Anmar Al-Haili, aurait pris un avion en direction de Madrid afin de rencontrer son futur joueur. La signature d'un contrat semble très proche.

Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema pourrait également tirer le gros lot en Arabie saoudite. L'ancien international français toucherait la somme astronomique de 400 millions d'euros en deux ans. Le Real Madrid peut s'en mordre les doigts car il ne fera pas le bénéfice espéré avec le départ de sa star. Puisque Benzema sera libre le 30 juin, les Merengues devraient perdre 35 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Soit la valeur marchande de l'attaquant de 35 ans.