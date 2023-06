Alors que les médias allemands ont annoncé un accord entre le RB Leipzig et le RC Lens pour Loïs Openda, L’Equipe informe d’un revirement dans le dossier.

Mercato RC Lens : Le RCL refuse l'offre du RB Leipzig pour Loïs Openda

Meilleur buteur du RC Lens lors de sa première saison en Ligue 1, Loïs Openda (23 ans) a suscité l’intérêt dans les cinq grands championnats européens. En Allemagne, le RB Leipzig a coché son nom en tête de liste pour remplacer Christopher Nkunku, transféré à Chelsea. Les dirigeants du club allemand sont passés à l'offensive avant même l’ouverture officielle du mercato estival. Il ont transmis une offre de 30 millions d'euros au RCL. L’avant-centre serait d’accord pour un contrat de 5 ans en Bundesliga. Selon les médias allemands, dont Bild, les négociations sont entamées entre les deux clubs et il ne restait plus qu’un accord pour finaliser le transfert.

A la suite des informations en provenance d’outre-Rhin, relayées par plusieurs médias et sur les réseaux sociaux, le quotidien sportif a confirmé la proposition du RB Leipzig. Toutefois, il apprend que le RC Lens a repoussé l’offre du club allemand. « Le RC Lens a bien été informé de la volonté du club allemand de recruter Loïs Openda, mais l'offre proposée, 30 millions d'euros, a été immédiatement et catégoriquement refusée », a appris la source.

Mercato RC Lens : Le Racing ne souhaite pas brader son buteur

Le président des Lensois, Joseph Oughourlian ne souhaite pas parler de transfert de l’international Belge (8 sélections, 2 puits) à ce prix-là. Il espère plus que ce montant, vu le statut du N°11 des Sang et Or, auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 38 matchs de Ligue 1. Pour rappel, Loïs Openda a été acheté au Club Bruges à 10 M€ l’été dernier. Il a encore 4 ans de contrat dans le Nord, jusqu’en juin 2027. Le RC Lens n'a donc pas l'intention pas le brader, alors que les Artésiens vont jouer la Ligue des champions la saison prochaine.