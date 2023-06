Alors que Loïs Openda est d'accord pour rejoindre Leipzig, le RC Lens est sur le point de trouver un terrain d'entente avec le club allemand.

Mercato RC Lens : Le RCL proche de céder pour Loïs Openda

Tout va très vite ce lundi dans le dossier Loïs Openda. Il y a quelques heures, un accord entre l'attaquant belge et Leipzig concernant un contrat de 5 ans était révélé par Sacha Tavolieri, qui précisait également qu'une offre de 30 millions d'euros était destinée au RC Lens pour son joueur. Et si le journaliste belge a précisé que la direction lensoise comptait pousser le pensionnaire de Bundesliga dans ses derniers retranchements pour céder l'attaquant des Diables Rouges, la tendance aurait quelque peu changée.

En effet, d'après les informations révélées par Foot Mercato, les discussions entre les deux clubs seraient toujours en cours, et les modalités de paiement auraient d'ores et déjà été évoquées. De plus, l'optimisme est de mise concernant un accord rapide, et l'affaire pourrait rapidement être bouclée. Reste à connaître le montant final que récupèrera le RC Lens à l'issue des négociations.

Un exode massif se prépare au RC Lens

Avec l'incroyable saison réalisée par le RC Lens, Loïs Openda ne devrait pas être le seul à quitter le club cet été. Si de nombreuses prolongations ont été actées en janvier dernier comme celle de Salis Abdul Samed, Jonathan Gradit ou encore Facundo Medina, cela ne devrait pas décourager certains clubs de proposer des offres pour dénicher les tauliers Sang et Or.

Autre joueur dont l'avenir est incertain : Kevin Danso. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le défenseur autrichien n'a jamais caché son ambition de jouer au plus haut niveau, et le Milan AC est déjà sur le dossier pour le déloger du nord de la France. Enfin, le dossier Franck Haise risque lui aussi d'agiter le mercato estival lensois, car il n'est pas encore certain de le voir poursuivre sur le banc du RCL, et les convoitises se multiplient à son égard.