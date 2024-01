Très discret sur ce mercato d'hiver, le Racing Club a déjà les yeux sur la piste de Amin Cherni, une révélation du Stade Lavallois.

Mercato RC Lens : Amin Cherni plaît à Joseph Oughourlian

Depuis le début de ce mercato estival, le Racing Club de Lens n'a officialisé qu'une seule recrue. Il s'agit de l'arrière gauche équatorien Jhoanner Chávez, qui arrive de l'EC Bahia, au Brésil. Mais après l'arrivée de ce joueur de 21 ans, les dirigeants lensois s'activent pour s'offrir un autre renfort à ce même poste au club. En ce sens, Joseph Oughourlian s'intéresserait à Amin Cherni, un arrière gauche qui évolue actuellement du côté du Stade Lavallois, selon les informations de RMC Sport. Le jeune international tunisien de 22 ans est l'un des hommes forts de la belle saison des Tangos, actuellement quatrième de Ligue 2. Amine Cherni réalise de très bonnes performances, avec 20 matchs disputés en Ligue 2 pour trois buts inscrits.

Amin Cherni intéresse d'autres clubs de Ligue 1

Également auteur de deux matchs de Coupe de France, Amin Cherni présente un profil qui intéresse en Europe, notamment en France. Il est un piston gauche moderne, capable de se projeter mais très impliqué dans les tâches collectives, notamment défensivement. Ce qui attire les convoitises d'autres certains clubs en Ligue 1. Toujours selon RMC Sport, le Stade Brestois et le FC Lorient suivent le dossier de Amin Cherni. Sa signature à Lens ferait de lui un renfort intéressant pour Franck Haise. L'entraîneur français est à la tête d'une équipe des Sang et Or qui occupe actuellement la huitième place de Ligue 1.