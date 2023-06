Après Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite a une nouvelle cible : Robert Lewandowski. Les Saoudiens veulent s'attacher les services du Polonais.

Mercato FC Barcelone : Robert Lewandowski dans le viseur saoudien

L’Arabie saoudite affole l’Europe. Alors que Karim Benzema s’apprête à rejoindre le club d’Al-Ittihad, les Saoudiens ne semblent pas avoir fini leur mercato. À en croire les informations de Sky Sports, l’une des prochaines cibles de la ligue saoudienne serait l’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Le Polonais vient de terminer meilleur buteur de Liga cette saison, et à 34 ans, il intéresse grandement les clubs du Golfe.

Malgré cet intérêt, Robert Lewandowski n’envisagerait pas de quitter le Barça, d’après Mundo Deportivo. Le Polonais est sous contrat jusqu’en 2025 avec le FC Barcelone, club avec lequel il vient de remporter le championnat d’Espagne. Le joueur avait tout fait pour quitter le Bayern Munich et rejoindre le Barça l’été dernier, et ne compterait pas partir après seulement un an sous le maillot catalan, malgré les offres astronomiques qu’il pourrait recevoir en Arabie saoudite.

Robert Lewandowski veut jouer avec Lionel Messi

Robert Lewandowski s’est lancé un véritable défi en quittant le Bayern pour rejoindre un Barça en perdition, et il est heureux que le club ait remporté des trophées dès l’année de son arrivée. Le journal espagnol précise qu’un départ en Arabie saoudite n’est pas du tout une option pour l’attaquant polonais et que sa famille est très heureuse de sa vie à Barcelone.

La possibilité de jouer avec Lionel Messi enchanterait Robert Lewandowski, qui verrait la possible arrivée du champion du monde argentin d’un très bon œil. Le Barça fait tout pour faire revenir son septuple Ballon d’Or cet été, et un retour de l’ancien joueur du PSG serait un argument de plus pour conserver Robert Lewandowski la saison prochaine.

« Je sais qu'il est très facile de jouer avec lui, car Leo peut jouer avec vous depuis n'importe quelle position sur le terrain, à n'importe quel moment du match. C'est un joueur que n'importe quelle équipe aimerait avoir. Ce n'est pas seulement une légende de Barcelone, c'est celui qui a changé le club. Ce sera fantastique s'il revient à Barcelone » a récemment déclaré Robert Lewandowski dans une interview à RTVE.