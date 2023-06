Alors que Pape Matar Sarr était annoncé sur les tablettes de l'OM, Pablo Longoria a pris sa décision pour le milieu de Tottenham.

Mercato OM : Pablo Longoria abandonne la piste Pape Matar Sarr

C'était la première grosse rumeur de ce début d'été à Marseille, mais la piste est déjà tombée à l'eau. D'après les informations révélées par La Provence ce mardi, Pape Matar Sarr ne viendra pas à l'OM malgré les différentes sources qui ne cessaient de l'envoyer sur la Canebière pour la saison prochaine.

Actuellement sous les couleurs de Tottenham, l'ancien messin peine à s'imposer dans le milieu de terrain londonien, et le board marseillais était enclin à s'attacher ses services cet été. Cette saison, le milieu sénégalais n'a pris part qu'à 13 rencontres toutes compétitions confondues avec le pensionnaire de Premier League, un temps de jeu sans doute jugé bien trop faible par la direction olympienne. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le joueur est évalué à 15 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme conséquente au vue des performances du joueur de 20 ans.

Le mercato sera agité à Marseille

À l'approche du mercato estival qui ouvrira ses portes le 10 juin prochain, les rumeurs sont déjà nombreuses en ce qui concerne l'Olympique de Marseille. À un mois de la reprise de l'entraînement, Pablo Longoria veut boucler plusieurs dossiers, à commencer par celui du nouvel entraîneur. Derrière, plusieurs recrues sont attendues, et de nombreux départs devraient également avoir lieu, comme celui de Mattéo Guendouzi, considéré comme la valeur marchande la plus élevée du club phocéen, et qui pourrait permettre aux dirigeants d'investir par la suite.

Un nouveau gardien devrait également être recherché par le board marseillais, pas forcément satisfait de la saison réalisée par Pau Lopez, et qui souhaite lui amener de la concurrence sur le prochain exercice. Enfin, un attaquant est également ciblé pour mettre la pression à Vitinha, qui peine à répondre aux attentes depuis son arrivée l'hiver dernier, lui qui est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM avec un montant de 32 millions d'euros.