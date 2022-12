Toulouse FC : Un nouvel adjoint imposé à Philippe Montanier

Publié par Enzo Vidy le 05 décembre 2022 à 11:20

Quelques jours après la mise à pied de Mickaël Debève, un nouvel adjoint a été imposé à l'entraîneur du Toulouse FC, Philippe Montanier.

Le 1er décembre dernier, un véritable coup de tonnerre est venu frapper le Toulouse FC. Pour des raisons encore inconnues à ce jour, Mickaël Debève, adjoint de Philippe Montanier, a été mis à pied par son président Damien Comolli. Dans une conférence de presse surprise, le dirigeant du Toulouse FC avait tenu des propos assez forts sur ce qu'il se passait avec l'ancien lensois.

"Une procédure disciplinaire a été engagée contre lui. Je ne peux pas en dire plus. Mais aucune sanction ni décision n'a été prise. Ça va prendre un peu de temps, il va y avoir des entretiens. On doit aller devant la commission juridique de la Ligue." Depuis, les choses ont légèrement bougé au sein du club toulousain, et la situation actuelle ne ferait pas l'unanimité en interne, notamment auprès de Philippe Montanier.

Toulouse FC : Mickaël Debève déjà remplacé ? Philippe Montanier s'agace

D'après les récentes informations dévoilées par La Dépêche, tout a commencé dans la semaine du 14 au 20 novembre dernier. Mickaël Debève, alors en congés, reçoit une lettre pour un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'un coup de fil très bref de son président. "Tu sais pourquoi je t'appelle ? Maintenant, tu auras affaire au service juridique."

En ce qui concerne l'actuel entraîneur du Toulouse FC, il était sous le choc lorsqu'il a appris la mise à pied de son fidèle adjoint. Pire encore, le journal révèle que Mickaël Debève aurait déjà été remplacé par un entraîneur adjoint espagnol imposé à Philippe Montanier malgré que ce dernier n'ait absolument pas validé ce choix. À trois semaines de la reprise du championnat, les tensions se font de plus en plus grandes en interne chez les Violets.