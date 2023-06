En négociations avec l’OM, Wilfried Zaha s’apprête à quitter Crystal Palace. Mais l’international ivoirien ne devrait pas rejoindre le club phocéen.

Mercato OM : Wilfried Zaha s'éloigne de Marseille

Wilfried Zaha est un attaquant très talentueux et bien connu de la Premier League. Après un bref passage à Manchester United, l’international ivoirien a passé la majeure partie de sa carrière à Crystal Palace, où il est devenu l'un des joueurs clés de l'équipe. Son contrat arrivant à expiration le 30 juin prochain, cela a attiré l’attention de plusieurs clubs, à commencer par l'OM.

Les représentants de l’Olympique de Marseille ont rapidement entamé des discussions avec Wilfried Zaha en vue de le convaincre de signer en Provence. Avec sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer des buts, le joueur de 30 ans pourrait apporter une réelle valeur ajoutée à l'attaque de l'OM. D’autant plus que Alexis Sanchez n’est pas certain de rester.

Wilfried Zaha d'accord pour signer en Arabie saoudite

Cependant, contrairement aux attentes, Wilfried Zaha ne devrait pas rejoindre le club phocéen cet été. Et pour cause, le principal concerné a une autre destination en tête. Rudy Galletti, journaliste pour la Corriere Dello Sport, assure en effet que le natif d’Abidjan vient de donner son accord pour signer à Al Nassr, un club basé en Arabie saoudite.

Après plusieurs saisons passées en Premier League, Wilfried Zaha semble donc prêt à prendre la direction de l'Arabie saoudite, où un contrat lucratif l'attendrait. Les détails exacts de cette offre financière ne sont pas encore fuité, mais il est clair que le joueur aurait été attiré par les perspectives financières avantageuses offertes par Al Nassr.

Si ces informations venaient à confirmer, cela représenterait un coup dur pour l'OM, qui espéraient voir l'attaquant talentueux rejoindre son équipe cet été et renforcer son secteur offensif. Le président Pablo Longoria et son équipe devront sans doute se tourner vers d’autres pistes, même si rien n’est encore officiel dans ce dossier.