Le Clermont Foot vient d'officialiser une première signature à trois jours de l'ouverture du mercato estival. Un milieu vient renforcer l'effectif.

Mercato : Clermont enregistre sa première signature

Ciblé depuis plusieurs semaines par Clermont, le milieu offensif Bilal Boutobba rejoint officiellement les rangs auvergnats. En fin de contrat à Niort, après une saison aboutie, le joueur de 24 ans est désormais lié à Clermont jusqu'en juin 2026.

Formé à l'OM, et annoncé comme un crack, il se distingue en étant le plus jeune joueur de l'histoire de l'OM à jouer en Ligue 1 à seulement 16 ans et 3 mois. En juin 2016, il rejoint Séville mais évolue avec la réserve en deuxième division espagnole. Il revient ensuite en France du côté de Montpellier. Ces deux expériences en dents de scie l'ont finalement fait atterrir à Niort en 2020. Cette saison, Bilal Boutobba a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matches disputés.

Bilal Boutobba apprécie le travail de Pascal Gastien

Bilal Boutobba s'est exprimé sur sa signature et n'a pas manqué de souligner son admiration pour l'entraîneur de Clermont, Pascal Gastien. "Je suis très content de signer au Clermont Foot 63. C’est une belle équipe qui joue très bien au ballon avec un coach dont j’apprécie le travail. J’ai beaucoup entendu parler de lui quand je suis arrivé à Niort."

Le milieu offensif attend impatiemment de reprendre ses marques en Ligue 1. "Après 3 belles saisons passées aux Chamois, je suis heureux de retrouver la Ligue 1 Uber Eats. Il faudra maintenant que je travaille encore plus pour pouvoir m’imposer. J’ai hâte de reprendre l’entrainement pour découvrir mes nouveaux partenaires et apprendre au quotidien avec tous ces joueurs d’expérience."