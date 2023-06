Alors que le mercato estival s'apprête à ouvrir ses portes le 10 juin prochain, Pablo Longoria acte une signature surprise en attaque.

Mercato OM : Alexis Kabamba va signer son premier contrat professionnel

Pablo Longoria veut mettre la jeunesse dans le projet de l'OM, et le président marseillais est passé à l'acte ce mercredi. D'après les informations révélées par L'Équipe, le jeune Alexis Kabamba, en fin de contrat avec le Stade de Reims, va signer son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille.

Âgé de seulement 17 ans, ce jeune talent né à Neuilly-sur-Seine a remporté le championnat d'Europe des U17 l'année dernière avec l'Equipe de France, au cours duquel il s'est offert une passe décisive face à la Pologne lors du premier match de la phase de poules. Évoluant au poste d'ailier droit, Alexis Kabamba doit s'engager pour une durée de trois ans dans la cité phocéenne, et aura peut-être l'occasion de se distinguer sur la pré-saison, s'il est amené à s'entraîner avec le groupe professionnel.

Pablo Longoria fait des annonces fortes à propos de la formation

Présent lundi en conférence de presse pour faire un bilan de la saison de l'OM, Pablo Longoria est revenu sur le centre de formation, qui a encore une fois fait très peu parler de lui sur l'exercice 2022-2023. Conscient que le club à un gros problème à ce niveau là, le président marseillais a fait des annonces fortes.

"Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c'est nécessaire. Il y a eu des erreurs de disciplines, c'était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c'est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L'exigeance sera plus grande." La signature du jeune Alexis Kabamba est une première bonne nouvelle en ce qui concerne la formation olympienne.