À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur une pépite de Feyenoord. Arsenal joue les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Florian Maurice en difficulté pour Orkun Kokcu

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa en terminant à la 4e place de Ligue 1, le Stade Rennais a des ambitions élevées et compte bien profiter du mercato estival pour étoffer son effectif. Après une saison solide en championnat, le club breton est déterminé à se renforcer dans différents secteurs de jeu et l'entrejeu fait partie de ses priorités.

Afin de rivaliser au niveau européen et de continuer à progresser en Ligue 1, il est essentiel pour le Stade Rennais de disposer d'un milieu de terrain compétitif et équilibré. Des joueurs capables de récupérer des ballons, de dicter le jeu et de créer des occasions très recherchées. D’ailleurs, un nom est évoqué ces derniers temps à Rennes. Il est question d’Orkun Kokcu, jeune milieu de terrain évoluant à Feyenoord aux Pays-Bas.

Foot Mercato assurait récemment que le jeune prodige turc reste la priorité des Rouge et Noir pour renforcer leur milieu de terrain. Le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, serait déterminé à le convaincre de signer en Bretagne lors du mercato estival.

Arsenal s’immisce dans le dossier Orkun Kokcu

Considéré comme l'une des plus grandes promesses du football argentin, Orkun Kokcu sort d’une belle saison avec le club hollandais où il a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 46 rencontres, toutes compétitions confondues. Ses performances ont rapidement attiré l’attention du Stade Rennais, qui souhaite le recruter.

Les négociations entre les deux parties devraient débuter dès l’ouverture du mercato. Mais les Bretons devront faire vite, car un nouveau prétendant vient de se signaler. Rudy Galetti, journaliste pour La Gazzetta dello Sport, assure en effet que Arsenal s’intéresse de très près à Orkun Kokcu. L’intérêt des Gunners pour le prodige turc n’est pas nouveau. Les dirigeants britanniques avaient déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, sans succès.

Après une première tentative manquée, Arsenal serait donc prêt à revenir à la charge pour la signature d’Orkun Kokcu cet été. Cette concurrence ne fait pas les affaires du Stade Rennais, qui devra se montrer très généreux pour tenter boucler cette opération. La valeur marchande d’Orkun Kokcu est estimée à environ 30 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.