En quête de renfort dans l’entrejeu, la direction du Stade Rennais a jeté son dévolu sur un jeune milieu de terrain turc évoluant à Feyenoord.

Mercato Stade Rennais : Florian Maurice s'intéresse à Orkun Kokçu

Suite à sa qualification pour la prochaine Ligue Europa, le Stade Rennais se prépare à un mercato estival intense afin d’étoffer son effectif. Le club breton a déjà identifié les postes à renforcer, et l'entrejeu apparaît comme une priorité. Ce secteur de jeu joue un rôle essentiel dans la construction et l'équilibre de l'équipe.

C’est une zone du terrain où la qualité technique, la vision du jeu et la capacité à récupérer les ballons sont des atouts précieux. Et pour renforcer son entrejeu, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Orkun Kokçu, jeune milieu de terrain évoluant à Feyenoord. Foot Mercato confirme en effet cette information, assurant que l’international turc (20 sélections, 2 buts) reste l’une des priorités du SRFC cet été.

Orkun Kokçu, une piste difficile pour le SRFC

Considéré comme l'une des pépites les plus prometteuses de sa génération, Orkun Kokçu est très prisé sur le marché des transferts. Son talent et son potentiel sont indéniables. Ce qui explique l'intérêt du directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, à son égard. Sa capacité à évaluer dans le cœur du jeu, sa vision, sa technique, sa capacité à créer des occasions et ses performances - 12 buts en 41 rencontres - ont tapé dans l’œil des Bretons.

Cependant, le Stade Rennais devra débourser une somme importante pour tenter de boucler sa signature. La valeur marchande d’Orkun Kokçu est estimée à environ 30 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt, ce qui pourrait rendre les négociations difficiles pour le SRFC. En raison du prix élevé du prodige turc, le Stade Rennais est contraint de mettre en place un plan B. Le média ajoute alors que les Rouge et Noir songent également à recruter Dion Lopy, milieu de terrain évoluant au Stade de Reims. Ce dernier représenterait une solution de repli intéressante pour le SRFC.