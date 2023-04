Publié par Enzo Vidy le 07 avril 2023 à 17:07

Alors que le mercato estival arrive à grands pas pour le Stade Rennais, Florian Maurice a été approché par la direction de l'AS Monaco.

Le Stade Rennais vit une semaine particulièrement agitée. En pleine préparation pour le déplacement à Lyon dimanche au Groupama Stadium, le SRFC, et plus précisément Bruno Genesio, a fait l'objet d'une étonnante rumeur mercredi soir qui évoquait un départ du coach Rouge et Noir en fin de saison. Immédiatement, le SRFC a riposté en publiant un communiqué officiel, afin de mettre fin au débat au plus vite.

Interrogé sur son avenir ce vendredi en conférence de presse, Bruno Genesio a tenu à faire une petite mise au point. "J’ai deux ans de contrat à la fin de la saison donc si on n’est pas européens, ce sera pour moi un échec personnel. On verra à ce moment-là, mais je crois que le club a très bien communiqué suite à l’info relayée par une radio. Je n’ai rien d’autre à ajouter que ce qui a été déjà dit dans le communiqué, à la fois pour ma situation personnelle sur une certaine forme de lassitude, ou par rapport au Stade Rennais."

D'après les dernières informations, Bruno Genesio n'est pas le seul à être associé à un départ dans un avenir proche. En effet, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, a été approché par l'AS Monaco.

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice repousse les avances de Monaco

Selon les informations du quotidien L'Équipe, Florian Maurice a été approché par l'AS Monaco. Avec le départ quasi-certain de Paul Mitchell en fin de saison, le club de la Principauté cherche un nouveau directeur sportif. Toutefois, il n'y a quasiment aucune chance de voir le dirigeant rennais filer dans le sud de la France l'été prochain.

La source indique que Florian Maurice aurait repoussé les avances de l'AS Monaco afin de pouvoir continuer son aventure avec le Stade Rennais, club dans lequel il exerce depuis trois ans.