À deux jours de l’ouverture du mercato, Florent Ghisolfi, directeur sportif de l’OGC Nice, vient d'acter le transfert d’un défenseur en faveur de Troyes.

Mercato OGC Nice : Florent Ghisolfi s’apprête à se séparer d’un défenseur

Le mercato estival sera très agité du côté de l’OGC Nice. Tout d'abord, le Gym va devoir trouver un nouvel entraîneur afin de succéder à Didier Digard. Après des débuts encourageant sur le banc de l’équipe première, le coach français a connu une fin de saison décevante, marquée par une triste 9e place de Ligue 1. Par conséquent, l’OGC Nice ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine.

Ce manque de résultats ne joue pas en faveur de Didier Digard. Les dirigeants niçois travaillent déjà en coulisse pour trouver son successeur. Une fois ce dossier réglé, ils pourront finaliser l’arrivée de nouveaux joueurs afin d’améliorer l'effectif et combler les lacunes constatées au cours de la saison. Cependant, pour intégrer de nouveaux renforts, l'OGC Nice devra également se séparer de certains éléments qui ne correspondent plus aux plans de l'équipe ou qui cherchent plus de temps de jeu sous d’autres cieux. C’est notamment le cas du jeune défenseur ivoirien Kouadio Ange Ahoussou (19 ans).

Troyes tient un accord pour Kouadio Ange Ahoussou

Depuis son arrivée à l’OGC Nice en janvier 2022, Kouadio Ange Ahoussou n'a pas encore eu l'occasion de prouver sa valeur en équipe première. Il a été prêté cette saison à Châteauroux et fera son retour au Gym cet été. Conscient qu'il lui sera très difficile d'inverser la tendance à Nice, le jeune défenseur central envisage d'aller voir ailleurs lors du mercato estival.

Bastia et Sochaux se sont alors rapidement positionnés pour boucler sa signature. Mais selon les informations dévoilées par l'insider Mohamed Toubache-Ter, c’est finalement Troyes qui est parvenu à rafler la mise dans ce dossier. Un temps réticent, le directeur sportif Florent Ghisolfi "a finalement dû se résoudre à accepter l’offre de l’ESTAC", en raison des aspirations du joueur, explique la source. Les différentes parties seraient en train de finaliser les derniers détails de la transaction. L’officialisation du deal devrait tomber dans les prochains jours.