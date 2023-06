La direction de l’OGC Nice, qui a besoin de renforcer son effectif lors du mercato estival, a prévu de se séparer d’un attaquant.

Mercato OGC Nice : Florent Ghisolfi veut se séparer de Kasper Dolberg

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, l’OGC Nice s’active en coulisse pour trouver un nouvel entraîneur en vue de succéder à Didier Digard. Cette quête n’empêche pas pour autant les dirigeants niçois de travailler sur leur prochain recrutement. Le Gym compte en effet profiter de cette fenêtre de transferts pour renforcer son effectif.

Mais avant de pouvoir se concentrer sur les arrivées, l’OGC Nice devra d'abord procéder à un ménage en interne. De nombreux joueurs sont susceptibles de quitter l'équipe niçoise cet été, en particulier ceux qui ne rentrent pas des plans du club. Kasper Dolberg, qui a été prêté à plusieurs reprises cette saison, fait notamment partie de cette liste.

Kasper Dolberg mis en vente

Prêté cet été par l'OGC Nice au FC Séville, l'avant-centre danois a connu une expérience décevante en Andalousie avant d'être envoyé à Hoffenheim en janvier dernier. Malheureusement, son passage au sein du club allemand a également été décevant. Kasper Dolberg n'a disputé que 13 matches de Bundesliga, principalement en tant que remplaçant.

Alors qu'il espère revenir à l'OGC Nice avec l'ambition de s'imposer, l’attaquant de 23 ans devrait finalement envisager de chercher une nouvelle destination. Selon les informations de Foot Mercato, la direction de l'OGC Nice souhaite se séparer de lui dès cet été, à une année de la fin de son contrat qui expire en juin 2024. Le directeur sportif Florent Ghisolfi serait déterminé à se débarrasser de lui.

Cette décision est motivée par plusieurs facteurs, comme les performances mitigées de Kasper Dolberg lors de ses prêts successifs et la volonté du club de se réorganiser pour la saison à venir. Il est aussi possible que Nice cherche à réaliser une vente pour compenser financièrement les coûts des futurs renforts. Reste à voir quelles seront les destinations susceptibles de Kasper Dolberg et quel sera le prix exigé pour son transfert. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer le futur du buteur danois.