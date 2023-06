Toujours en discussion avec l'OM pour une prolongation, Alexis Sanchez a reçu une offre démentielle, à laquelle il a donné sa réponse.

Mercato OM : Alexis Sanchez décline l'offre formulée par Al-Fateh

Nouveau rebondissement ce jeudi dans le dossier Alexis Sanchez. Alors que son avenir à Marseille est toujours incertain et que les discussions entre les différentes parties se poursuivent, l'attaquant chilien a récemment reçu une offre conséquente venue d'Arabie saoudite. En effet, les dirigeants d'Al-Fateh ont proposé un salaire de 10 millions d'euros par an au joueur de 34 ans, avec un contrat allant jusqu'en 2024 assorti d'une année en option.

Mais d'après les informations du média chilien El Mercurio, Alexis Sanchez n'a aucune intention de quitter l'Europe lors du mercato estival. Ayant la volonté d'évoluer au plus haut niveau, l'attaquant marseillais veut rester sur le continent pour pouvoir disputer la Ligue des Champions cette saison. Une nouvelle positive pour l'OM, qui va tout de même devoir offrir des garanties à son joueur pour le convaincre de rester, d'autant plus que le club n'est pas certain de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Pour rappel, l'Olympique de Marseille a terminé 3e du championnat, et devra donc passer par les tours préliminaires pour espérer intégrer les phases de poules de la plus presitigieuse des compétitions européennes en septembre prochain.

D'autres offres devraient arriver pour Alexis Sanchez

Si Alexis Sanchez a refusé l'offre du club saoudien, son avenir à Marseille est loin d'être scellé. Au vue de ses performances réalisées avec l'OM cette saison, il est fort à parier que de nombreux clubs européens tentent de négocier avec l'attaquant chilien pour réussir à l'attirer cet été. De plus, l'Arabie saoudite, malgré le récent refus essuyé, ne devrait pas lâcher l'affaire, et risque probablement de revenir à la charge avec une offre conséquente pour continuer à enrôler des joueurs de renom.

Ces derniers jours, Karim Benzema et N'Golo Kanté ont rejoint les rangs d'Al-Ittihad, et évolueront tous les deux dans le même championnat que Cristiano Ronaldo.