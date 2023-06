À la recherche d’un nouvel entraîneur après la démission d’Igor Tudor, l’OM a entamé des discussions avec Marcelo Gallardo. Mais il y a de la concurrence.

Mercato OM : Pablo Longoria en discussion avec Marcelo Gallardo

C’est la priorité de l’Olympique de Marseille en ce début du mois de juin ! Après la démission inattendue d’Igor Tudor, la direction phocéenne se retrouve dans l’urgence de trouver un nouvel entraîneur pour prendre les rêves de l'équipe et mieux planifier son prochain mercato. Le président Pablo Longoria étudie déjà plusieurs pistes dans ce sens. Parmi les candidats potentiels, le nom de Marcelo Gallardo, est évoqué.

Le technicien argentin, âgé de 47 ans, est considéré comme l'un des entraîneurs les plus talentueux et innovants d'Amérique du Sud. Il a connu un succès remarquable avec River Plate, en remportant de nombreux titres nationaux et internationaux, notamment la Copa Libertadores en 2015 et 2018. Son approche tactique dynamique et son sens du leadership en ont fait l'une des personnalités les plus respectées dans l’univers du foot.

Sachant qu'un entraîneur de renom peut apporter une nouvelle dynamique à l'équipe et galvaniser les joueurs, l'OM a alors fait de Marcelo Gallardo l’une de ses cibles prioritaires pour succéder à Igor Tudor. Le club marseillais cherche à ramener le succès dans ses rangs après une saison décevante. Et l’Argentin est présenté comme l’un des candidats capables de guider l'équipe vers des horizons plus prometteurs. Le Parisien assure en effet que les négociations ont déjà deux parties.

D’autres prétendants foncent sur Marcelo Gallardo

Cependant, malgré les discussions entamées avec Marcelo Gallardo, l’OM faire face à une rude concurrence pour s'attacher ses services. D'autres clubs européens renommés sont également intéressés par le profil de Gallardo. RMC Sport assure que l’AS Monaco et des clubs espagnols, dont l’identité n’a pas encore fuité, sont aussi sur ses traces, ce qui pourrait compliquer la tâche de l'OM dans sa quête d’un nouvel argent. Pour le moment, Pablo Longoria reste très discret sur ce dossier et refuse de se précipiter pour la succession de Tudor. Le président marseillais aurait prévu de rencontrer plusieurs coachs avant de faire son choix.