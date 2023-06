En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a préféré l’Inter Miami à un retour au Barça. La réponse du club espagnol ne s’est pas fait attendre longtemps.

Mercato PSG : Lionel Messi explique pourquoi il n’est pas retourné au Barça

Profitant d’une interview avec le Mundo Deportivo, Lionel Messi a avoué qu'il souhaitait vraiment retourner au FC Barcelone au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais que les contraintes financières du club espagnol l'ont poussé à quitter l'Europe pour rejoindre le championnat américain et les rangs de l'Inter Miami.

« La vérité est que, oui, j'étais très excité de pouvoir revenir. Mais (…) après avoir vécu ce que j'ai vécu et la sortie que j'ai eue, je ne voulais pas me retrouver dans la même situation (...) J'ai entendu dire qu'il fallait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et, la vérité c'est que je ne voulais pas passer par là ni être responsable de quoi que ce soit en rapport avec tout cela. C'est pourquoi mon retour au Barça n'a pas eu lieu. Même si j'aurais aimé le faire, cela ne s'est pas produit », a confié l’attaquant de 35 ans. Après l'annonce du choix de Messi de rejoindre l'Inter Miami, le Barça a publié un communiqué pour faire connaître sa position concernant ce choix.

Mercato PSG : Le Barça prend acte de la décision de Messi

En annonçant qu’il allait rejoindre l’Inter Miami, Lionel Messi a mis fin aux espoirs du FC Barcelone de le voir évoluer sous les ordres de Xavi Hernandez la saison prochaine. Même s'il souhaite « bonne chance » à son ancien capitaine, le club catalan n’a pas manqué de relever que son choix de snober les Blaugranas traduit sa volonté d'évoluer à un niveau plus faible.

« Le lundi 5 juin, Jorge Messi, père et représentant du joueur, a fait part au président du FC Barcelone, Joan Laporta, la décision de Leo Messi de signer à l'Inter Miami. Cette décision est survenue malgré l'offre présentée par le Barça, au vu de l'intérêt commun du club et de Leo Messi. Le président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons. Joan Laporta et Jorge Messi travaillent sur un hommage de la part de tout le peuple barcelonais envers un joueur qui est et sera toujours aimé au Barça », écrit le récent champion d’Espagne.