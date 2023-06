Après l'officialisation du départ d'Igor Tudor, c'est l'heure des confessions pour Dimitri Payet. Le milieu offensif a lâché ses vérités au sujet du Croate.

La fin de la saison 2022-2023 signe déjà la reconstruction de l'Olympique de Marseille. Après l'annonce du départ de son entraîneur Igor Tudor, le club phocéen cherche son successeur. Plusieurs pistes ont été étudiées, comme celles de Marcelo Gallardo et Fabio Grosso d'après Foot Mercato. Mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé avec qui que ce soit pour le poste d'entraîneur.

L'OM reste donc dans le flou sur ce sujet. En attendant de se restructurer, le troisième de Ligue 1 voit un de ses cadres se confier dans la presse après le départ de Tudor. Dimitri Payet a lâché ses vérités au sujet du Croate, dans un entretien accordé à France Football. Il y évoque ses difficultés cette saison, comme le fait d'avoir été souvent placé sur le banc.

Dimitri Payet : « Igor Tudor, quelqu'un de rude et brutal »

La rencontre entre Dimitri Payet et Igor Tudor a laissé un mauvais souvenir au Réunionnais. « C’est vrai que sur les premières séances et, notamment, lors du stage en Angleterre fin juillet, on a découvert tout d’un coup quelqu’un de rude et brutal. Dans sa façon d’être, dans ses paroles. Il était autoritaire. C’était complètement différent de Jorge Sampaoli. On a été un peu choqué » a-t-il d'abord révélé.

Puis, le milieu offensif de 36 ans est revenu sur sa propre situation. Titulaire à seulement 11 reprises sur les 27 matchs joués cette saison, il a évoqué cette période comme l'une des pires de sa carrière à Marseille. « Je suis sorti frustré de pas mal de matchs. J’ai toujours été titulaire dans ma carrière, je n’étais pas habitué à ça. Ce n’était pas simple » a-t-il poursuivi. Si l'exercice a été difficile, Dimitri Payet semble privilégier une fin de carrière à l'OM. Pablo Longoria, le président du club a assuré que « des discussions étaient en cours » pour son avenir.