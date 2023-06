À quelques heures de l’ouverture du mercato estival, Dimitri Payet a lâché un nouvel indice sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Dimitri Payet confiant pour la saison à venir

Lors de sa dernière conférence de presse, Pablo Longoria a été très clair sur la priorité de l’Olympique de Marseille cet été. Le président de l’OM priorise l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour succéder à Igor Tudor. En ayant un nouveau coach en place, il pourra mieux planifier le mercato estival qui ouvre officiellement ses portes ce vendredi. En attendant, le cas Dimitri Payet, dont le contrait expire en juin 2024, suscite diverses interrogations. Sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ?

Le milieu de terrain emblématique de Marseille a connu un exercice décevant, durant lequel il a été relégué sur le banc de touche par l'entraîneur Igor Tudor. Mais malgré son manque de temps de jeu, Dimitri Payet reste positif et affiche une attitude résolument optimiste pour la saison à venir. "Je suis en forme, j'ai pris une année sabbatique !", a-t-il déclaré avec humour dans une interview accordée à France Football, qui sortira ce samedi dans tous les kiosques à journaux.

Cette déclaration témoigne de la mentalité et de la confiance en soi de Dimitri Payet, même en période difficile. Malgré son rôle réduit au sein de l'équipe phocéenne, combinée à sa suspension de quatre matchs de la LfP, le Réunionnais continue à maintenir une attitude positive et reste motivé pour la saison prochaine. Cette attitude est cruciale pour un joueur de son calibre, car elle lui permet de se préparer mentalement et physiquement pour les défis à venir.

Dimitri Payet aura une discussion avec le nouvel entraîneur de Marseille

Il est important de noter que Dimitri Payet possède une riche expérience et a démontré par le passé sa capacité à rebondir après des périodes difficiles. Sa créativité, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts en font un joueur clé pour l'OM. Fera-t-il son retour sur le devant de la scène la saison prochaine à Marseille ? Tout dépendra du nouvel entraîneur.

"Payet a un an de contrat en plus. On a discuté ces dernières semaines des ambitions. Cela a été constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver", avait indiqué Pablo Longoria. Le successeur d’Igor Tudor jouera donc un rôle déterminant pour l’avenir du capitaine de l’OM. Pour le moment, Dimitri Payet reste confiant pour la saison à venir et pas vraiment l’intention de changer de club. Il espère terminer, raccrocher les crampons au Vélodrome.