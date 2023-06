Sous pression avec le départ possible de plusieurs joueurs, le RC Lens a reçu une bonne nouvelle. Le club artésien devrait conserver un défenseur.

Après une saison exceptionnelle, le RC Lens est désormais sous tension. Le club artésien peut perdre de nombreux cadres malgré une première qualification en Ligue des Champions depuis 21 ans. Parmi eux, se trouve évidemment Loïs Openda. Recruté l'été dernier à Bruges contre 10 millions d'euros hors bonus, l'attaquant belge suscite l'intérêt du RB Leipzig.

Le club allemand, qui est également qualifié pour la prochaine C1, a fait du joueur sa priorité lors du mercato estival. Deux offres ont déjà été envoyées à Joseph Oughourlian, le président du Racing pour négocier la venue d'Openda. Cependant, le dirigeant de 51 ans les a refusé successivement, malgré un montant élevé (27 puis 32 millions d'euros selon L'Équipe). Le club artésien tient pour l'instant la corde, et ne craque pas malgré les offres onéreuses.

Deiver Machado veut rester au RC Lens

Aucun départ important n'a encore été noté du côté du RC Lens, si ce n'est celui d'Alexis Claude-Maurice qui retourne à Nice. Le deuxième de Ligue 1, qui souhaite conserver un effectif quasiment similaire pour la prochaine saison, respecte pour le moment sa position. De plus, un joueur a envoyé un message positif en vue du mercato estival. Il s'agit de Deiver Machado, le latéral gauche titulaire des Sang-et-Or durant le dernier exercice.

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, l'international colombien (4 sélections) a été d'une grande utilité. C'est donc avec bonheur que les supporters apprécieront sa déclaration, faite dans les colonnes de AS : « Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais je pense à Lens. Je me sens bien, nous avons créé une famille. De plus, ma famille se sent bien en ville, ce qui est le plus important pour moi. Avec ça je serai plus serein pour faire mon travail. Pour l’instant je suis à 100% avec Lens » a-t-il confié. Des propos d'autant plus rassurants pour les fans, angoissés par les nombreuses rumeurs de départ au RC Lens.