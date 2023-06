À la recherche d’un milieu offensif pour remplacer Lionel Messi, qui va rejoindre l’Inter Miami en MLS, le PSG serait parvenu à convaincre une star mondiale.

Après le départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mercato estival des plus animés. Au terme d’une nouvelle saison marquée par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le club de la capitale veut se donner les moyens de revenir avec des arguments beaucoup plus solides pour l’année prochaine. Dans cette optique, le PSG aurait érigé en priorité la signature d’une star de Manchester City. Et le principal concerné serait très intéressé par le projet parisien.

Mercato PSG : La volonté première de Bernardo Silva est de venir au Paris SG

Vainqueur de la Ligue des Champions samedi soir contre l’Inter Milan, Bernardo Silva souhaite changer d’air et quitter les rangs de Manchester City durant ce mercato estival. En effet, le journaliste Saber Desfarges indique que l’international portugais pourrait avoir joué son dernier match sous le maillot des Citizens hier soir contre l’Inter. L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco aurait déjà signifié à ses dirigeants ses envies d’ailleurs. Et à en croire le journaliste de Téléfoot, la volonté première de Bernardo Silva serait de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Une information confirmée par Sports Zone, qui avance que le Portugais a fait savoir à ses dirigeants après la victoire 4-0 face au Real Madrid, qu’il souhaitait rejoindre le PSG. « La confiance est de mise du côté des dirigeants parisiens », explique Saber Desfarges, qui précise que Luis Campos, le conseiller football du PSG, est très proche de l’entourage de Bernardo Silva, qui est très tenté par une arrivée à Paris. Reste maintenant à savoir si les décideurs parisiens et leurs homologues de Manchester City parviendront à se mettre d’accord sur les conditions du transfert pour le joueur de 28 ans.