Mercato OM : Un gros départ confirmé à Marseille !

L’OM s’active pour se séparer d’un indésirable avant la fermeture du marché des transferts. Le club phocéen attend des offres pour le joueur.

Mercato OM : Un indésirable poussé vers la sortie !

L’OM veut désormais dégraisser. Après une vague de recrues, le club phocéen entre dans la phase des départs. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi montre la porte aux joueurs qui ne sont pas en pleine forme. Le club phocéen veut céder ces joueurs indésirables pour avoir de la place et recruter de nouvelles pépites. Sur la liste des départs, on retrouve le Marocain Amine Harit.

Arrivé avec éclat, Harit a ensuite subi une grave blessure. Depuis, il peine à retrouver son niveau. Pourtant, son style semblait compatible avec les idées de Roberto De Zerbi. Mais sur le terrain, il n’a pas su convaincre. La saison dernière, il n’a pas pu aider l’équipe à cause des pépins physiques. Aujourd’hui, son avenir semble s’éloigner du Vélodrome.

Selon Foot Mercato, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne s’opposeront pas à son transfert si une offre jugée satisfaisante arrive. Le joueur est coté à environ 8 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste à savoir quel club passera à l’action. Pour le moment, les pensionnaires du stade Vélodrome n’ont pas encore trouvé de preneur pour le joueur.