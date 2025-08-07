PSG : Trois clubs jouent avec les nerfs d’Al-Khelaïfi

Trois clubs de Premier League s’attaquent à un cadre du PSG pendant ce mercato estival. Ils provoquent l’ire de Nasser al-Khelaïfi.

Mercato PSG : La Premier League s’arrache un cadre du Paris SG

Gianluigi Donnarumma attise la convoitise en Angleterre pendant ce mercato estival. Trois géants anglais, pas moins, lorgnent le gardien italien. Après ses belles performances cette saison avec le PSG, l’international italien pose des conditions pour poursuivre l’aventure avec le champion d’Europe en titre.

À Paris, l’histoire semble toucher à sa fin. Donnarumma, sous contrat jusqu’en 2026 mais dans une situation contractuelle fragile, intéresse fortement ailleurs. Et surtout en Premier League. Manchester United, Chelsea et Manchester City, selon Fichajes, sont à l’affût. Tous prêts à s’affronter pour le portier de 26 ans.

Le PSG veut le prolonger. Mais le club ne veut plus s’aligner sur les prétentions salariales du joueur. Ce qui crée un bras de fer entre les deux parties depuis quelques mois. Pour le pousser à accepte l’offre de l’ogre parisien, le président du club, Nasser al-Khelaïfi et son équipe ont commencé par chercher son remplaçant.

Le gardien de but du LOSC, Lucas Chevalier est sur la short-list des dirigeants du Paris Saint-Germain. Donnarumma, lui, croule sous les offres. Le Real Madrid observe aussi, en retrait. Le géant espagnol envisage un transfert libre en 2026.