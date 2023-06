Après Lionel Messi, Hugo Ekitike pourrait lui aussi quitter le PSG cet été. Pour renforcer son secteur offensif, le club de la capitale lorgnerait au Barça.

Arrivé l’été dernier après une saison prometteuse au Stade de Reims, Hugo Ekitike est en grande difficulté au Paris Saint-Germain, au point que son départ est déjà envisagé par Luis Campos. Une situation qui n’a pas échappé au Sporting Portugal, désireux de mettre la main sur l’attaquant français de 20 ans. De son côté, le conseiller football du club de la capitale française cherche déjà des renforts offensifs pour la saison prochaine. Et un crack pourrait débarquer en provenance du FC Barcelone.

Mercato PSG : Ansu Fati à la place de Hugo Ekitike ?

Contraint de renflouer ses caisses pour financer son mercato estival, le FC Barcelone va devoir se séparer de certains joueurs à forte valeur marchande. Mateu Alemany, le directeur général du club catalan, aurait donc identifié les trois premiers éléments susceptibles de quitter l’effectif de Xavi Hernandez et d’être transférés cet été. Selon les journaux AS et Sport, Franck Kessié, Ferran Torres et Ansu Fati pourraient ainsi changé d’air dans les semaines à venir.

Et ce dimanche, le Mundo Deportivo assure que les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient intéressés par le profil d’Ansu Fati. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’attaquant de 20 ans ne semble pas entrer dans les plans de Xavi et ne sera donc pas retenu en cas de belle offre. Après avoir finalisé le transfert de Manuel Ugarte, le PSG compte profiter de sa bonne relation avec Jorge Mendes, le célèbre agent portugais, pour boucler l’arrivée du jeune international espagnol.

Toutefois, le Paris SG n’est pas seul sur ce coup puisque Tottenham, Bayern Munich, Manchester United et Wolverhampton seraient aussi intéressés par le renfort de l’ancien coéquipier de Lionel Messi. Toujours selon la même source, le poulain de Jorge Mendes a déjà refusé de rejoindre Wolverhampton, considéré comme un petit club à ses yeux. Reste maintenant à savoir si le Barça voudra céder son joueur au PSG et à quel prix.