En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Lionel Messi a annoncé qu’il va rejoindre l’Inter Miami. Neymar s’est exprimé sur le départ de son ami.

Arrivé librement à l’été 2021, Lionel Messi ne passera pas une troisième saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Sans surprise, l’attaquant de 35 ans et le club de la capitale française ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration de deux années. Alors qu’il était attendu en Espagne par son ancien club, le FC Barcelone, ou encore en Arabie saoudite, où Al-Hilal était prêt à lui verser annuellement 500 millions d’euros, le septuple Ballon d’Or a pris ma résolution de rejoindre le championnat américain et les rangs de l’Inter Miami de David Beckham. Un retournement de situation qui n’est pas une véritable surprise pour le milieu offensif parisien Neymar, déjà au parfum de du choix de son partenaire.

Mercato PSG : Neymar savait déjà pour Lionel Messi et l’Inter Miami

Profitant d’une interview accordée à la NBA Brazil, Neymar Jr s’est exprimé sur le choix de Lionel Messi de rejoindre les États-Unis et l'Inter Miami. Contrairement à beaucoup de personnes et médias, l’international brésilien de 31 ans affirme ne pas être surpris par la décision de la Pulga.

« Messi à l'Inter Miami ? Je le savais déjà. Messi est l'un de mes meilleurs amis, un cadeau que le football m'a offert. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de jouer avec lui et puis nous sommes devenus amis. Donc, je savais déjà qu'il viendrait ici (Miami) et nous avons parlé. Je lui ai dit qu'il serait très heureux à cause de la ville, du style de vie et de l'opportunité de jouer et de vivre ici à Miami », a confié le numéro 10 du Paris Saint-Germain, qui avoue tout de même qu’il est « en même temps un peu triste parce qu’il est parti. La MLS va devenir une ligue beaucoup plus populaire, avec beaucoup plus d’audience et tout le monde devrait en profiter. »