OGC Nice Mercato : Le Gym vise un attaquant de Premier League

Conscient des lacunes de l'effectif de Didier Digard, les dirigeants de l'OGC Nice aimeraient recruter Reiss Nelson cet été.

Tenu en échec face à l’ AJ Auxerre ce week-end, l'OGC Nice a subi un coup d’arrêt dans sa remontée spectaculaire. Malgré ce match nul, les hommes de Didier Digard ont enchaîné un 9e match sans défaite en Ligue 1 à quelques jours d’affronter le Sheriff Tiraspol.

En parallèle de cette échéance importante, les dirigeants de l'OGC Nice commencent déjà à préparer la future saison. Les Niçois veulent renforcer l’effectif de Didier Digard cet été pour se donner les moyens de concurrencer les meilleures équipes du championnat. Dans cette optique, le Gym aurait jeté son dévolu sur un attaquant de Premier League. Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, l'OGC Nice ferait partie de la liste des clubs intéressés par Reiss Nelson. L’attaquant d’Arsenal est en fin de contrat en juin prochain et les Aiglons aimeraient le recruter librement.

Reiss Nelson est barré par une forte concurrence cette saison à Arsenal, mais l’attaquant anglais parvient tout de même à se montrer décisif. Le week-end dernier, l’ailier de 23 ans a permis aux Gunners de battre Bournemouth 3-2 après avoir été mené 2-0. Reiss Nelson a fait une passe décisive et a marqué le but de la victoire dans les dernières secondes.

OGC Nice Mercato : Le Gym lance l’opération Reiss Nelson

Les Aiglons vont devoir trouver la bonne stratégie dans ce dossier, Brighton est également attentif à la situation de Reiss Nelson. De plus, les dirigeants d’Arsenal aimeraient prolonger le contrat de leur héros du week-end dernier. À 23 ans, Reiss Nelson pourrait être ouvert à l’idée de quitter son club formateur pour lancer sa carrière.

Un transfert à l'OGC Nice lui permettrait de découvrir un nouveau championnat et d’avoir plus de temps de jeu. Dans le même temps, sa vitesse et sa capacité à casser des lignes balle au pied pourraient être de précieux atouts pour le Gym la saison prochaine. L'éventuelle arrivée de Reiss Nelson est en adéquation avec la nouvelle politque de recrutement des propriétaires du Gym.

Depuis l’arrivée d’Ineos, l'OGC Nice a pris l’habitude de recruter des joueurs issus de la Premier League, à l’image de Ross Barkley, Aaron Ramsey ou Kasper Schmeichel. Les Aiglons pourraient donc de nouveau réaliser un gros coup avec l’arrivée libre de Reiss Nelson.