Gros accrochage entre l’Arabie Saoudite et le Qatar sur le dossier José Mourinho. Alors que le PSG travaille sur cette poste de l’entraîneur portugais, le club saoudien Al-Ahli débarque sur le but d’arracher un accord au Spécial One.

Mercato : Lutte PSG - Al Ahli pour José Mourinho

Entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, c’est un duel permanent qui se joue cette fois sur le terrain sportif, le football surtout. Les Saoudiens, comme leurs voisins du Qatar, cherchent à racheter de grands clubs européens dans leur stratégie de préparation de l’après-pétrole qui les oblige à diversifier leurs ressources. Sur le football, c’est une bataille à qui va attirer le plus de touristes sportifs sur son sol que se livrent les deux États.

Le club saoudiens Al-Nassr Football Club a déjà recruté Cristiano Ronaldo et depuis, son nom ressort de plus en plus dans l’actualité sportive mondiale. Cette stratégie jugée fonctionnelle est soutenue par l’État saoudien à travers ses différents fonds d’investissement. Al-Ahli veut prendre sa part du gâteau et s’est donc positionné récemment sur Lionel Messi avec une offre complètement folle de 363 millions d’euros de salaire annuel à l’Argentin, mais a échoué.

Neymar Jr du PSG est aussi devenu la cible des Saoudiens, qui prévoient de parler avec leurs rivaux qataris propriétaires de l’équipe de la capitale pour essayer d’obtenir son transfert. Pour sa part, le PSG est engagé dans la recherche d’un entraîneur et José Mourinho est sur la liste du Top 3 cibles de l’équipe parisienne. Même s’il a affirmé vouloir rester à l’As Roma pour aller au bout de son contrat, José Mourinho semble d’un autre côté ouvert à un possible départ.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le PSG n’a pas encore finalisé le recrutement de Julian Nagelsmann, pourtant proche d’un accord ces dernières semaines. Selon le journaliste Ekrem KONUR : « Jose Mourinho a rejeté une offre du club saoudien d'Al-Ahli. » Mais ces dernières heures, le club saoudien n’aurait pas lâché l’affaire puisqu’une nouvelle réunion se tiendra avec Mourinho. « Al Ahli tiendra une nouvelle rencontre avec José Mourinho », a-t-il de nouveau posté sur son Twitter.

Si Mourinho accepte de discuter avec les dirigeants d’Al Ahli, cela signifie qu’il ne ferme pas complètement la porte à toute idée d’un départ de l’As Roma dans un avenir proche. Pas sûr dans ce cas que le PSG, qui a cherché à le recruter avant le départ de Christophe Galtier, reste inactif sur ce dossier.