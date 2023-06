L’un des artisans du mercato hivernal canon de l’ASSE pourrait quitter le club. Une prolongation de contrat lui est pourtant proposée.

Mercato ASSE : Luis De Sousa annoncé sur le départ de Saint-Etienne

Recrutés en novembre 2022 pour renforcer la cellule de recrutement de l’ASSE, suite au mercato estival complètement raté, Jean Costa et Luis De Sousaavaient réussi leur mission. L’ancien directeur sportif du Stade Lavallois (2017-2019) et l’ancien coordinateur puis directeur sportif de Troyes (2016-2020) avaient fait venir six joueurs cet hiver, qui ont permis à l’AS Saint-Etienne de se maintenir en Ligue 2, alors que l’équipe de Laurent Batlles était menacée de relégation en National.

Le président Roland Romeyer a décidé de rallonger leur contrat initial de trois mois jusqu’à la fermeture du marché estival 2023. Mais L’Équipe annonce le probable départ de Luis De Sousa. Selon le quotidien sportif, il est convoité par un club de Ligue 2.

Luis De Sousa pourrait prendre la direction de Pau

La tendance a été confirmée par Le Progrès, qui, en plus, a dévoilé l’identité du club. « Luis de Sousa, qui avait été engagé l’hiver dernier pour un CDD de six mois dans le but d’accompagner Loïc Perrin, le coordinateur sportif, aurait fait le choix de ne pas prolonger son aventure en vert mais de prendre la direction de Pau FC. » D’après le journal régional, « le club du Sud-Ouest, en pleine restructuration après le départ de son directeur sportif historique, serait sur le point de convaincre l’ancien Troyen ».

Pour rappel, il est difficile de connaître les dossiers gérés personnellement par le technicien franco-ortugais, mais il faut rappeler que Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Dennis Appiah et Kader Bamba avaient renforcés l’ASSE cet hiver. Jean Costa et Luis De Sousa avaient ainsi rectifié le tir pour rattraper les ratés de l'été dernier et le début de saison catastrophique.