À la suite du maintien de l’ASSE en Ligue 2, Patrick Guillou a adressé un message à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo concernant la saison prochaine.

L'ASSE repart avec le même objectif la saison prochaine

Menacée de descendre en National à la mi-saison, l’ASSE a fait une deuxième moitié de saison extraordinaire. L’équipe de Laurent Batlles a enchaîné des victoires qui lui ont permis de remonter au classement et d’assurer son maintien en Ligue 2, ce week-end. Les Verts vont donc disputer leurs deux derniers matches de la saison sans pression.

Ils feront un déplacement à Caen, vendredi, puis recevront Valenciennes au stade Geoffroy-Guichard, le 2 juin prochain. Saint-Etienne avait pour objectif un retour immédiat en Ligue 1 cette saison. Mais avec le traumatisme de la relégation en mai 2022, le retrait de 3 points au coup d’envoi du championnat et le mercato estival raté, les Verts sont passés à côté de leur objectif. Ils vont donc repartir avec la même ambition la saison prochaine. Cette fois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo devront dégager les moyens pour tenter de revenir dans l’élite. Il s’agira notamment de réussir le marché estival, en ciblant des joueurs capables d’apporter un plus à l’équipe de Laurent Batlles.

Patrick Guillou prie Romeyer et Caïazzo d’éviter de regarder ailleurs

Dans sa chronique pour Le Progrès, l’ancien défenseur de l’ASSE, Patrick Guillou a livré des indications à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, pour le futur de Saint-Etienne. « Dans ce milieu sélect, éviter une nouvelle fois de faire gober un avenir meilleur. Réussir c’est se projeter autrement. Après quatre ans d’une période de sécheresse, d’un régime sec et de pieds dans le fond des bassines, il s’agira d’éviter de finir le bec dans l’eau. Malgré un appel à la sobriété futur, éviter surtout le ‘’splash de fin’’. Tout déni d’anticipation sera déclaré coupable. Les deux présidents sont priés d’éviter de regarder ailleurs. Surtout quand la maison brûle à certains étages. La Maison Verte est sacrée », écrit le consultant de beIN Sports.