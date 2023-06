Toujours à la recherche de son nouvel entraîneur, Pablo Longoria avance dans le dossier Marcelo Gallardo, et son arrivée à Marseille se précise.

Mercato OM : Négociations très avancées entre Marcelo Gallardo et Marseille

L'identité du nouvel entraîneur de l'OM est peut-être sur le point d'être révélée. Alors que plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, un homme semble désormais en pole position et proche de rejoindre le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. En effet, un temps courtisé par l'AS Monaco, Marcelo Gallardo, entraîneur argentin de River Plate, est en négociations très avancées avec le club phocéen, d'après les informations dévoilées par le quotidien espagnol AS.

La source indique que les deux parties se sont rencontrées dans le week-end à Istanbul, et que les discussions étaient très positives. Elle affirme également que l'opération est en très bonne voie et que tout semble s'aligner pour voir Marcelo Gallardo à l'OM dans les prochains jours. S'il n'a encore jamais entraîné en Europe, le coach argentin a littéralement tout remporté avec River Plate en Argentine, ce qui fait de lui un entraîneur de renom en Amérique du Sud.

Marcelo Gallardo demande des garanties pour venir à l'OM

Si Pablo Longoria est fan de Marcelo Gallardo et qu'il veut absolument le voir venir à l'OM, il a certainement conscience que cela ne se fera pas sans certaines conditions bien précises fixées par le technicien de 47 ans. Parmi elles, le recrutement, bien évidemment. Car pas question de venir à Marseille pour améliorer son image et faire de la figuration. Marcelo Gallardo aura l'ambition d'amener le club le plus haut possible, et il sera indispensable pour lui d'avoir toutes les clés en main pour mener à bien sa mission.

Reste à savoir si Pablo Longoria sera en capacité de répondre aux nombreuses demandes sur le mercato du technicien argentin. Mais si les négociations sont très avancées, nul doute que ce sujet a déjà été abordé de façon positive entre les deux hommes.