À la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer le démissionnaire Igor Tudor, Pablo Longoria, le président de l’OM, discute avec un technicien italien.

Après le départ de son entraîneur Igor Tudor, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le président de l’Olympique de Marseille scrute divers horizons pour trouver le successeur du technicien croate. Ces derniers jours, le nom de Christophe Galtier, annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain, a été associé au club olympien. Mais aux dernières nouvelles, Pablo Longoria aurait finalement jeté son dévolu sur un entraîneur étranger.

Mercato OM : Fabio Grosso successeur d’Igor Tudor à Marseille ?

En effet, d’après les renseignements divulgués ce dimanche par Sky Sport Italia, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient effectivement intéressés par le profil de Fabio Grosso, qui a réalisé une saison exceptionnelle sur le banc de Frosinone Calcio, qui a assuré sa montée en Serie A au terme de l’exercice 2022_2023. Si le club italien aimerait garder et prolonger son coach de 45 ans, le média sportif assure que lutter contre l’OM sera trop compliqué si Pablo Longoria décide d’aller jusqu’au bout dans ce dossier.

Toujours selon la même source, Javier Ribalta, le directeur sportif marseillais, suivait Fabio Grosso du temps de Parme et pourrait désormais le ramener à Marseille. « Des contacts sont en cours entre l’OM et Grosso, mais Frosinone aimerait prolonger son entraîneur qui est en fin de contrat. Si Marseille décide de foncer, compliqué toutefois de le garder », indique Sky Sport. Selon L’Équipe, Marcelo Gallardo (ex-River Plate) et Paulo Fonseca (LOSC) seraient aussi des options pour l’Olympique de Marseille.