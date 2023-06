Le capitaine de l’ASSE, Anthony Briançon, a identifié le secteur de jeu à renforcer en priorité lors de ce mercato estival.

Mercato ASSE : Saint-Etienne démarre par les dossiers en interne

L’ASSE n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato estival pour lancer son recrutement. Par anticipation, les décideurs stéphanois ont levé les options d’achat de deux acteurs majeurs du maintien en Ligue 2 : Niels Nkounkou (piston gauche) et Mathieu Cafaro (ailier gauche). Ils ont également prolongé le contrat de Gaëtan Charbonnier (avant-centre). Toujours en interne, Loïc Perrin espère la prolongation Jean-Philippe Krasso, le meilleur buteur et passeur décisif de l’AS Saint-Etienne cette saison. Maintenant que le mercato estival est ouvert, Loïc Perrin devrait commencer par renforcer l’équipe de Laurent Batlles afin d’être mieux armé pour jouer la montée en Ligue 1. Plusieurs noms sont annoncés sur les tablettes du coordinateur sportif, notamment celui d’Antoine Leautey (27 ans, ailier doit d’Amiens).

Anthony Briançon réclame une défense plus solide

Évoquant la saison prochaine et l'objectif retour en Ligue 1, Anthony Briançon a montré le secteur de jeu défaillant de Saint-Etienne. Il estime que le chantier prioritaire devrait être celui de la défense. « On est l’une des pires défenses. C'est donc sur ce point-là qu'il faudra bosser », a-t-il confié, dans des propos relayés par Evect.

Selon le défenseur central de l’ASSE, il faut trouver un équilibre dans le secteur défensif. « Marquer des buts c'est ce qu'il y a de plus dur, il faut être capable de ne pas en prendre, rester solide. […]. Il faut trouver une stabilité dans l'équipe et analyser puis travailler tous les petits détails qui ont fait qu'on est une des pires défenses », a-t-il recommandé.

La saison dernière, l'ASSE a concédé 57 buts en 38 matches de Ligue 2. Seuls Nîmes (62 bus encaissés) et Niort (67 buts encaissés), relégués en National, ont fait pire. Notons que L’Équipe a annoncé les départs de cinq arrières centraux cet été. En plus du flop hivernal Mateo Pavlovic (aucun match joué), Jimmy Giraudon (31 ans), Mickaël Nadé (24 ans), Abdoulaye Bakayoko (20 ans) et Saïdou Sow (21 ans) devaient quitter l’équipe de Laurent Batlles.