Entraîneur de l'ASSE depuis l'été dernier, Laurent Batlles pourrait renforcer son staff avec l'arrivée d'un ancien joueur du club.

En poste depuis l'été dernier sur le banc de l'AS Saint-Étienne, Laurent Batlles portait un projet : celui de faire remonter le club en Ligue 1. Malheureusement, les choses se sont rapidement compliquées avec une pénalité de 3 points à effacer en Ligue 2, à la suite des incidents survenus lors du barrage contre Auxerre. Malgré des matchs parfois réussis dans le contenu, les Verts ont souvent été les derniers de la classe. Finalement, après un sprint final maîtrisé, l'ASSE s'est maintenue à 3 journées de la fin.

L'ancien pensionnaire de l'élite peut remercier ses hommes forts. Laurent Batlles, évidemment, mais surtout ses joueurs. Avec l'efficacité de Jean-Philippe Krasso (17 buts, 12 passes décisives) et Niels Nkounkou (6 buts, 7 passes décisives), la tâche du maintien a été rendue plus facile. On n'oublie évidemment pas les buts de Gaëtan Charbonnier (3), qui ont contribué à sortir les Verts de la zone rouge en début d'année 2023. Plus généralement, les deux derniers mercatos ont permis à l'équipe de retrouver sa force : sa cohésion.

Jérémy Clément à l'ASSE cet été ?

Les visages des Verts ne seront sans doute pas les mêmes que ceux aperçus cette saison. Si l'ASSE a annoncé de bonnes nouvelles avec la prolongation de Gaëtan Charbonnier, ou encore les transferts définitifs de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou, elle veut continuer de se renforcer. Des pistes ont été étudiées, notamment pour compléter le staff de Laurent Batlles.

Jean-François Soucasse, le président de l'ASSE, aurait taté le terrain pour une arrivée de Jérémy Clément. Selon Laurent Hess, journaliste pour But Football Club, l'ancien milieu du club (2011-2017) a des chances de rejoindre les Verts car il est libre de tout contrat. Clément était depuis quatre mois l'entraîneur d'Andrézieux-Bouthéon (National 2), mais a décidé de démissionner il y a deux jours. Un poste d'éducateur au centre de formation pourrait lui être proposé dans le Forez.