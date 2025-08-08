OM – Aston Villa : De Zerbi réorganise son groupe, la compo

L’OM fera face ce samedi à Aston Villa pour son dernier match de pré-saison. Roberto De Zerbi a même prévu un plan tactique avec des choix forts en attaque et en défense.

OM vs Aston Villa : Dernier grand test pour Roberto De Zerbi

Le Vélodrome sera le théâtre d’un choc ce samedi soir : l’Olympique de Marseille vs Aston Villa. Le club entraîné par Roberto De Zerbi est invaincu durant sa préparation estivale. Et les Phocéens veulent clore cette parenthèse sur une note positive. L’objectif est donc la victoire, avant de se rendre à Rennes, le 15 août prochain, dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

Lire aussi : Mercato OM : C’est décidé, De Zerbi va frapper quatre fois !

À voir

ASSE : Des surprises dans la première compo contre Laval

Roberto De Zerbi se prépare donc pour ce choc. Il va aligner un onze qui pourrait bien être celui qui démarrera la saison. On y retrouve des cadres de l’équipe, comme Mason Greenwood qui a fait forte impression cet été. Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg animeront le milieu de terrain. En revanche, Igor Paixao devrait manquer ce choc.

Amine Gouiri et Ulisses Garcia vont débuter

En attaque, Amine Gouiri devrait une nouvelle fois être préféré à Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. Même si le Gabonais est là pour le concurrencer, sa polyvalence devrait lui permettre de s’exprimer sur l’aile. De Zerbi devrait tester ces différentes options.

Lire aussi : Mercato OM : De Zerbi confirme pour deux cracks à Marseille

🚨L’Olympique de Marseille jouera demain son match amical contre Aston Villa avec le nouveau maillot Third.#TeamOM #OM pic.twitter.com/GwhqIsmS95 — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) August 8, 2025

Au niveau défensif, Ulisses Garcia sera aligné sur le flanc gauche, au détriment de Facundo Medina. Dans l’axe, CJ Egan-Riley pourrait bien faire ses débuts aux côtés du capitaine, Leonardo Balerdi. Tandis que Geronimo Rulli gardera sa place dans les buts. Ce match sera un véritable test pour l’O avant le coup d’envoi de la saison.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia

À voir

Mercato PSG : Donnarumma tranche pour son prochain club !

Milieux : Gomes, Hojbjerg, Rabiot

Attaquants : Rowe, Gouiri, Greenwood