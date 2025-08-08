ASSE : La fin du mercato fixée pour Stassin et Davitashvili

L’ASSE doit résister encore pendant trois semaines pour arriver à conserver Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, désireux de quitter le club et très convoités.

Mercato : Stassin et Davitashvili veulent partir, l’ASSE ferme la porte

L’ASSE est reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, mais deux joueurs des Verts se sont fait remarquer positivement sur le plan individuel. Lucas Stassin a été le meilleur buteur de l’équipe avec 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1. Quant à Zuriko Davitashvili, il a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 33 apparitions.

Ils n’ont certes pas pu empêcher la relégation des Stéphanais en Ligue 2, mais leurs performances individuelles ont maintenu l’AS Saint-Etienne dans la course pour le maintien jusqu’à la dernière journée du championnat dernier. Décisifs, l’avant-centre belge et l’ailier géorgien ont tapé dans l’œil des recruteurs. Ils sont courtisés par plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger.

Forts de l’intérêt qu’ils suscitent, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili veulent quitter le club relégué en deuxième division. Ils ont fait part de leur envie d’ailleurs à la Direction stéphanoise. Cependant, les responsables de Kilmer Sports Ventures leur ont fermé la porte de sortie. Ils ont décidé de garder les deux buteurs en Ligue 2.

La direction de Saint-Etienne reste ferme sur sa décision

À quelques heures du début du championnat et à trois semaines de la fermeture du mercato d’été, la décision des responsables du groupe canadien n’a pas changé. Selon les dernières informations de Bernard Lions, ils sont fermes sur leur position concernant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.

« La direction de l’ASSE maintient qu’ils ont plus à gagner en restant, même en Ligue 2, en cette année de Coupe du monde », assure le journaliste de L’Équipe. Les deux attaquant sont sous contrat dans le Forez jusqu’en juin 2028 et sont valorisés respectivement à 18 M€ et 10 M€. « Seule une offre irrefusable fera changer d’avis » au président Ivan Gazidis, comme l’indique la source.

Dans cette posture, « les nouveaux dirigeants de l’AS Saint-Etienne entendent (ré) affirmer leurs grandes ambitions en demeurant maîtres des horloges du marché des transferts », à en croire le confrère.