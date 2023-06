L'enquête sur l'agression du jeune Kenzo survenue lors du match Ajaccio-OM progresse. Deux personnes ont été arrêtées par la police.

Affaire Kenzo : Deux suspects se sont volontairement rendus à la Police

Lors du match opposant Ajaccio à l'OM (2-14) comptant pour la dernière journée de Ligue 1, une scène choquante s'est déroulée dans les tribunes du stade François-Coty. Des supporters ultras de l'ACA ont agressé le jeune Kenzo, un jeune supporter marseillais âgé de huit ans et atteint d'un cancer. Ils ont repéré la famille de l’enfant arborant des maillots de l’OM et ont pris la décision d'intervenir directement.

Ces ultras ont forcé l'entrée de la loge, ne restant que quelques instants avant de ressortir avec l'un des maillots en leur possession. La mère de Kenzo, Amandine, a témoigné de la violence de la situation. Son mari aurait reçu des coups de poing et l'enfant aurait été bousculé au milieu de la cohue. Cette agression a suscité une grande indignation, tant au sein de la communauté du football que dans l'opinion publique en général.

Neuf jours après ces incitants, les premiers éléments de l’enquête. Selon les informations relayées par BFM TV, deux hommes âgés de 20 ans ont été placés en garde à vue ce lundi à Ajaccio. Ils se sont volontairement rendus à la police pour répondre aux interrogations des enquêteurs. Selon l'avocat des suspects, l'enfant aurait été touché physiquement lors de cette altercation. Tandis que la mère de Kenzo a décrit une violente embuscade dont son fils a été victime.

La tête de Kenzo a heurté une rambarde de la loge

De son côté, le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, a confirmé les circonstances violentes de l’agression. "Lorsque le papa entre dans la loge, il enfile le maillot de l’OM. Cet acte aurait déclenché la colère des supporters de l'ACA. Tout va très vite puisque les supporters ajacciens vont faire irruption dans la loge (…) Les coups vont partir directement sur le papa. Blessé, le petit garçon a heurté sa tête contre une rambarde de la loge", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par la source.

Les enquêteurs cherchent maintenant à établir les responsabilités et à comprendre les circonstances précises de l'agression subie par le petit Kenzo. Les deux hommes, placés en garde à vue, sont interrogés afin d'obtenir leur version des faits et de déterminer leur éventuelle implication. Pour rappel, cet incident a suscité une vive émotion dans le monde du football et au-delà.

De nombreux messages de soutien ont été adressés à Kenzo et à sa famille, condamnant fermement cet acte de violence inacceptable. Les autorités s'emploient à trouver tous les éléments nécessaires afin que les responsables de cette agression répondent de leurs actes devant la justice. Il est important de rappeler que le sport doit être un lieu de passion et de partage, et que de tels actes de violence n'ont pas leur place dans les stades.