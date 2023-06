Toujours en intense discussion avec Marcelo Gallardo, Pablo Longoria semble d'accord avec les demandes du coach argentin, qui doit désormais trancher.

Mercato OM : Marcelo Gallardo doit donner sa réponse

À la quête de son nouvel entraîneur, l'OM avance dans ce dossier prioritaire en vue de la saison prochaine. La piste la plus chaude à l'heure actuelle mène au coach argentin Marcelo Gallardo, libre de tout contrat depuis son départ de River Plate. Le discussions entre ce dernier et Pablo Longoria avancent bien ces derniers jours, comme le révèle L'Équipe, qui annonce également que plusieurs sujets ont été mis sur la table. Parmi eux, le prochain mercato estival, qui est un élément clé pour celui qui a tout gagné en Argentine.

À Marseille, il pourrait vivre sa toute première expérience européenne, et pas question de venir pour faire de la figuration. Marcelo Gallardo veut marquer les esprits, et emmener l'OM le plus haut possible. Le quotidien sportif affirme qu'aujourd'hui, les cartes sont entre les mains du technicien de 47 ans. Pablo Longoria semble en accord avec les demandes de ce dernier, qui doit donner sa décision dans les heures à venir.

Une troisième piste explorée par Pablo Longoria

Si les discussions avec Marcelo Gallardo avancent de manière significative, rien n'est encore fait, et Pablo Longoria est obliger de prévoir des solutions de secours au cas où les négociations venaient à échouer avec l'entraîneur argentin. D'après L'Équipe, des sources proches de l'OM assurent que le président marseillais travaille sur une autre piste dont le nom n'a pas filtré.

Pour rappel, Fabio Grosso est également un profil apprécié à Marseille, mais le voir atterrir sur le banc marseillais la saison prochaine paraît tout de même peu probable. Une chose est sûre, Pablo Longoria travaille sans relâche pour boucler ce dossier le plus rapidement possible, et cela devient urgent, car l'OM reprend l'entraînement le 3 juillet prochain, soit un peu plus d'un mois avant les tours préliminaires de la Ligue des Champions.