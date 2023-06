Alors que le PSG veut se séparer de certains joueurs lors du mercato estival, deux clubs turcs débarquent pour un milieu du Paris SG.

Mercato PSG : Renato Sanches intéresse Galatasaray et le Besiktas

Arrivé l'été dernier dans le but de relancer sa carrière marquée par les blessures à répétition, Renato Sanches a vécu une aventure plus que difficile au sein du club francilien. Si son potentiel est indéniable, ces problèmes physiques ne l'ont pas lâché durant l'exercice, et l'international portugais n'a disputé que 27 matches cette saison, toutes compétitions confondues.

De ce fait, les dirigeants parisiens ne semblent pas convaincus que Renato Sanches pourra répondre aux exigences du haut niveau la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le joueur de 25 ans pourrait donc être vendu dès cet été, et deux clubs turcs sont déjà très intéressés à l'idée de le recruter dans les semaines à venir.

Selon les informations révélées par Fanatik, Galatasaray et le Besiktas auraient fait part de leur intérêt pour l'ancien milieu du Bayern Munich. Estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt, il semble peu probable que l'un de ses deux clubs mettent une si grosse somme pour Renato Sanches, mais des négociations pourraient débuter assez rapidement.

Renato Sanches a refusé de signer à Majorque

En passe de boucler la signature de Kang-in Lee, milieu de terrain de 22 ans qui va arriver en provenance de Majorque, le PSG s'est vu proposer un échange par le pensionnaire de Liga lors des discussions autour du joueur sud-coréen. En effet, selon les informations révélées par Marca, le 9e du championnat espagnol aurait demandé au Paris SG de se faire prêter Renato Sanches, mais l'international portugais n'a pas répondu favorablement aux avances des dirigeants majorquins.

La source indique également que d'autres joueurs indésirables au PSG ont été cités dans les discussions entre les deux clubs, mais qu'aucun accord n'a été trouvé. C'est finalement contre une somme d'un peu plus de 20 millions d'euros que Kang-in Lee devrait rejoindre l'effectif parisiens dans les prochaines heures.