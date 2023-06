La grosse rumeur lancée ce mardi matin par la presse espagnole est désormais confirmée. Kang-In Lee va quitter Majorque pour signer en faveur du PSG.

Après avoir finalisé les signatures de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et de Marco Asensio, le Paris Saint-Germain serait sur le point de s’assurer les services d’un quatrième joueur en la personne de Kang-In Lee. Le milieu de terrain offensif, auteur de six buts et six passes décisives cette saison, aurait fait un grand pas en avant pour s’engager en faveur du club de la capitale française. Après le média Relevo, plusieurs autres sources confirment désormais que le transfert est quasiment bouclé et que l’ancien joueur de Valence va bientôt devenir un nouveau pensionnaire du Paris SG.

Mercato PSG : Kang-In Lee au Paris SG pour 20M€

En effet, le journaliste Fabrizio Romano assure que « le PSG est proche de recruter Kang-In Lee à Majorque lors d’un transfert définitif, c’est confirmé. Le milieu a déjà passé la visite médicale à Paris. Le contrat est prêt pour être signé bientôt, comme indiqué par Matteo Moretto. » L’international sud-coréen de 22 ans a déjà passé les tests médicaux à Paris en début de semaine et s'est mis d'accord avec le récent champion de France sur un contrat longue durée. Il reste encore des détails à régler entre les clubs, mais les différentes parties estiment que ce n'est plus qu'une question de temps.

Le transfert pourrait atteindre les 20 millions d'euros, bonus inclus, , alors que sa clause libératoire s’élève à 25 millions d’euros, à en croire L’Équipe. En plus de Kang-In Lee, le PSG a également gagné la bataille pour récupérer Cher Ndour, l’attaquant italien de 18 ans, en fin de contrat avec le Benfica Lisbonne le 30 juin prochain. L’ailier passé par Valence de 2018 à 2021, était aussi sur les tablettes de l’Atlético Madrid, Aston Villa, Burnley et Wolverhampton.