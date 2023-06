Alors que Mostafa Mohamed était prêté avec option d'achat par Galatasaray, le FC Nantes a officiellement rendu sa décision pour l'attaquant égyptien.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed définitivement transféré

C'était dans les tuyaux depuis mardi après-midi, et c'est désormais officiel. Mostafa Mohamed, prêté depuis l'été dernier par Galatasaray, a vu son option d'achat de 6 millions d'euros être levée par le FC Nantes ce mercredi, comme l'annonce le club dans un communiqué. "Le FC Nantes a levé l'option d'achat auprès du club turc du Galatasaray SK pour la mutation définitive de Mostafa Mohamed (25 ans) au sein du FC Nantes. Prêté cette saison aux Jaune et Vert, l'international égyptien sera lié au Club des bords de l'Erdre jusqu'en 2027, à compter du 1er juillet 2023."

Une excellente nouvelle pour celui qui n'a jamais caché son attachement au club nantais. Malgré une fin de saison difficile, où la tendance penchait plus pour un retour en Turquie, Mostafa Mohamed sera bel et bien jaune et vert la saison prochaine. Lors du dernier exercice, il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives.

Andy Delort poussé vers la sortie ?

Ce transfert définitif réalisé par le FC Nantes concernant Mostafa Mohamed pourrait grandement impacter l'avenir d'Andy Delort. Arrivé l'hiver dernier en provenance de l'OGC Nice sous la forme d'un prêt, le buteur algérien est lui aussi définitivement nantais depuis que le club a assuré son maintien dans l'élite le 3 juin dernier.

Cependant, sur ses six mois passés au club, l'attaquant de 31 ans n'a pas convaincu ses dirigeants, avec seulement deux buts inscrits en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Le voir rester au FC Nantes la saison prochaine paraît assez improbable. Reste à savoir si la direction nantaise sera en mesure de lui trouver une porte de sortie cet été.