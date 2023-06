Alors que les rumeurs autour de la vente OM s'amplifient, le maire de Marseille a réagi à la potentielle venue de Zidane avec les Saoudiens.

Vente OM : Benoît Payan aimerait voir Zinédine Zidane à Marseille

Comme l'été dernier, les rumeurs sur vente OM prennent de l'ampleur ces derniers jours. Pour Thibaud Vézirian, qui annonce depuis maintenant deux ans que le club va être vendu, cela ne fait plus de doute, l'Arabie saoudite est en passe de prendre le pouvoir, et de faire céder Frank McCourt.

Depuis plusieurs heures, certains évoquent même une offre à venir de la part de la délégation saoudienne, avec une somme bien plus conséquente que la dernière proposition, qui devrait être acceptée par le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille. De plus, Rodolphe Saadé, qui faisait partie des repreneurs potentiels du club phocéen, est désormais hors course depuis le démenti de son entourage, ce qui place l'Arabie saoudite en pole position pour racheter l'OM.

En parallèle des rumeurs de rachat du club par l'Arabie saoudite, la piste Zinédine Zidane voit également le jour, et nombreux sont les suppporters marseillais à rêver de voir le champion du monde 98 débarquer avec les Saoudiens dans les semaines à venir. Sur Télématin ce mercredi, le maire de Marseille, Benoît Payan, est lui aussi très emballé à l'idée de voir le natif de la Castellane débarquer à l'OM prochainement, en affirmant que "ce serait vraiment vraiment bien."

Le dossier du futur entraîneur continue de traîner à Marseille

Malgré les différentes rumeurs de vente, Pablo Longoria travaille en coulisse sur le dossier du futur entraîneur de l'OM ces dernières semaines. Depuis le départ d'Igor Tudor annoncé il y a trois semaines, le président marseillais étudie plusieurs pistes, pour le moment sans succès. Si celle menant à Marcelo Gallardo semblait en bonne voie, rien n'est encore acté pour le moment, et le dossier continue de traîner.

Cela peut possiblement s'expliquer par les potentiels négociations en cours entre Frank McCourt et les repreneurs saoudiens, qui demandent sans doute à ce que rien ne se fasse avant la fin des discussions autour de la vente du club. Car si cette dernière venait à se réaliser, nul doute que l'Arabie saoudite voudrait avoir le dernier mot sur le futur coach de l'OM.