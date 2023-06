L’hypothèse d’une future vente de l’OM à l’Arabie saoudite se concrétise. Un futur accord avec l’actuel propriétaire du club, Frank McCourt, est évoqué.

Vente OM : L’Arabie saoudite proche de faire plier Frank McCourt

L’été n’a pas officiellement débuté, mais il promet déjà très chaud du côté de Marseille, où le feuilleton autour d’une future vente du club de la ville revient en force. L’OM est l'un des clubs de football les plus emblématiques de France, avec une histoire riche et une base de fans passionnés.

Cet atout attire l’attention des médias, mais aussi l’intérêt d’investisseurs fortunés comme l’Arabie saoudite qui cherche à promouvoir l’image du pays sur la scène internationale. Le royaume le plus riche du Moyen-Orient souhaite étendre son influence dans divers domaines, y compris le sport. Après des investissements satisfaisants en Angleterre avec Manchester City et Newcastle, les Saoudiens ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils ambitionnent à présent d’investir en France et ciblent particulièrement l’OM.

En effet, il y a deux ans en arrière, les dirigeants de l’Arabie saoudite ont lancé des manœuvres concrètes pour le rachat du club phocéen. Mais ils se sont heurtés à l’intransigeance de Frank McCourt qui avait refusé une offre de 200 millions d’euros émanant des Saoudiens pour l’acquisition de l’OM. Cette tentative manquée n’a pas pour autant refroidi l’intérêt saoudien pour le club phocéen. Mieux, l’Arabie saoudite compte formuler une nouvelle offre pour faire plier le milliardaire américain. Et les choses s’accélèrent dans ce sens.

Bientôt un accord pour le rachat de l’OM à l’Arabie saoudite

Comme nous vous l’évoquions depuis quelques jours, une délégation de l'Arabie saoudite est actuellement présente à Marseille. Parmi les membres de cette délégation, plusieurs hommes d’affaires, dont Fahad El Athel, ont tenu des rencontres discrètes avec des responsables de la cité phocéenne. Leurs échanges porteraient sur la prise d’informations concernant le stade Vélodrome et d’autres infrastructures de la veille avant la reprise du club. Et ces entrevues ont visiblement porté leurs fruits.

Dans un message posté sur son compte Twitter, puis relayé par Thibaud Vézirian, Hamza Bin Ali annonce la signature imminente d'un contrat pour le Rafale, un avion de combat français. Cela indique que l'Arabie saoudite renforce ses capacités militaires en cherchant à acquérir du matériel de pointe pour sa défense. La conclusion de tels accords dans le domaine de la défense témoigne de l'engagement du pays à renforcer sa sécurité et à jouer un rôle actif sur la scène mondiale.

Et ce n’est pas tout. En plus d’accords logistique pour le port de Marseille, la source annonce un futur accord entre les dirigeants saoudiens et Frank McCourt pour la reprise de l’OM. Cette information met en évidence l'intérêt de l'Arabie saoudite pour le club phocéen et sa volonté d'investir dans le football. L'acquisition d'un club de football réputé comme celui de l’Olympique de Marseille pourrait permettre à l'Arabie saoudite de projeter son rayonnement à travers le sport.

"Notre prince héritier Mohammed ben Salmane, que Dieu le protège, place notre royaume au centre du jeu géopolitique mondial en nouant de nouvelles alliances dans la politique et la défense, mais aussi dans la culture et le sport. Bientôt, un contrat pour le Rafale sera signé, des accords logistiques au port de Marseille, et enfin la reprise du club de football de la ville ", a posté le Fondateur et Président Directeur Général de Genious Communications.

Vente OM : Le prince Mohammed Ben Salmane attendu en France

Si le Qatar s’est offert le PSG par l’entremise de l’ancien Président français Nicolas Sarkozy, l’Arabie Saoudite, elle, pourrait prendre le contrôle de l’Olympique de Marseille pour renforcer un peu plus son influence dans l’univers du football. Quoi qu’il en soit, le royaume saoudien n’a pas encore fini de faire parler de lui dans la vente OM. D'ailleurs, plusieurs pistes pour le contrôle du club phocéen ont émergé ces derniers temps.

Le nom du milliardaire franco-libanais, Rodolphe Saadé, à travers sa société CMA CGM, est cité comme possible repreneur du club phocéen. Mais son entourage a vite démenti cette information, assurant que le projet de rachat de l'OM par Rodolphe Saadé "ne se réalisera jamais". Ce retrait du clan Saadé place donc l’Arabie saoudite en pole position pour une éventuelle acquisition de l’Olympique de Marseille.

Il reste à savoir si cette future offre sera suffisante pour convaincre Frank McCourt de céder ses parts. Cette option n’est pas à exclure. En attendant, Le Président de la République Emmanuel Macron recevra ce vendredi Son Altesse Royale le prince Héritier Mohammed ben Salmane, moins d'un an après sa visite à Paris. L'occasion de renforcer le partenariat stratégique entre la France et l'Arabie Saoudite. Le sujet d’une future vente de l’OM sera-t-il évoqué lors de cette visite ? L’avenir nous le dira…