Alors que l'OL cherche à se renforcer à tous les niveaux cet été, c'est désormais officiel, un renfort offensif débarque à Lyon.

Mercato OL : Majorque officialise le retour de Tino Kadewere

Prêté à Majorque l'été dernier pour tenter de se relancer après une saison délicate à l'OL, Tino Kadawere n'a malheureusement pas réussi à convaincre les dirigeants du club espagnol. Très souvent blessé cette saison, l'ancien attaquant du Havre n'aura participé qu'à 15 rencontres toutes compétitions confondues sur la totalité de l'exercice, pour seulement deux buts inscrits.

Mercredi, Majorque a officialisé le départ de Tino Kadewere via son compte Twitter, ce qui signifie que le joueur de 27 ans va faire son retour à l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, son option d'achat a été fixée à 8,5 millions d'euros l'été dernier lors des négociations entre les deux parties. Désormais, la question est de savoir ce que comptent faire les dirigeants avec l'attaquant zimbabwéen. D'après les dires du média Olympique et Lyonnais, Tino Kadewere n'entrerait pas dans les plans de la direction, et un départ cet été est une forte probabilité.

Le Montpellier HSC, une destination probable pour Tino Kadewere ?

Toujours d'après les renseignements d'Olympique et Lyonnais, Tino Kadewere pourrait rebondir au Montpellier HSC la saison prochaine. Avec la présence d'Alexandre Lacazette, Amin Sarr et Jeffinho, un avenir à Lyon paraît illusoire pour celui qui a terminé meilleur buteur de Ligue 2 avec le HAC en 2019-2020. En revanche, le MHSC pourrait avoir besoin de trouver un remplaçant à Elye Wahi, dont le départ cet été est fort probable, lui qui est courtisé par plusieurs cadors européens après son incroyable saison sous le maillot de Montpellier.