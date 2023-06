Rayan Cherki va bientôt être représenté par la mère de Kylian Mbappé. Un indice de plus pour le futur du jeune milieu offensif, ciblé par le PSG cet hiver.

Mercato OL : Rayan Cherki change d'agent

C'est une nouvelle qui n'a pas réjoui les supporters de l'OL. D'après les informations de L'Équipe, Rayan Cherki va changer d'agent et sera maintenant représenté par la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Cette dernière lance sa structure de conseil, qui regroupe ses deux fils, Kylian et Ethan Mbappé, et donc Rayan Cherki.

Les rendez-vous se seraient enchaînés ces derniers mois entre Fayza Lamari et la famille du jeune lyonnais. La mère du meilleur buteur de Ligue 1 va donc s'occuper des intérêts du milieu offensif de 19 ans. Ce dernier avait fait l'objet d'un intérêt de Luis Campos et du PSG lors du dernier mercato.

Le PSG ciblait Cherki cet hiver

Cet hiver, le PSG avait fait de Rayan Cherki sa cible prioritaire en fin de mercato hivernal pour remplacer Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton. La transaction n'avait pas aboutie, mais ce choix de carrière du jeune lyonnais donne un indice sur la tournure des évènements. Le club parisien était prêt à débourser 20 millions d'euros pour l'international espoirs, sous contrat jusqu'en 2025 avec son club formateur.

Le champion de France pourrait donc revenir à la charge dans le futur. Interrogé sur son avenir pendant la remise des trophées UNFP en mai dernier, Rayan Cherki avait entretenu le doute : "Est-ce que je serai à l'OL l'an prochain ? Je ne sais pas, il reste un match, un euro Espoirs qui arrive. On se posera les questions quand il faudra se les poser."