Jean-Philippe Krasso continue d’animer le mercato de l’ASSE. Alors qu’un rebondissement était évoqué mercredi, la piste Serbe serait toujours chaude.

Mercato ASSE : Krasso aurait pratiquement trouvé un accord avec l'Etoile Rouge

Révélé par le journal serbe Mozzart cette semaine, l’offre de l’Etoile Rouge de Belgrade pour Jean-Philippe Krasso serait toujours d’actualité. Contrairement au revirement évoqué mercredi, le média serbe assure que le prolifique attaquant de l’ASSE se rapproche de la Serbie. « Jean-Philippe Krasso a pratiquement trouvé un accord avec le champion de Serbie. Il devrait être le nouveau renfort très prochainement. Le footballeur stéphanois devrait jouer un rôle important dans l'animation offensive de l'Etoile Rouge », a écrit le journal ce jour.

L'Equipe confirme la tendance et ajoute qu'un contrat de 3 ou 4 ans attend le joueur de 26 ans à Belgrade. Interrogé par le journal de son pays natal, Jovan Nisic (milieu de terrain serbe de l'équipe de Pau FC en Ligue 2) s’est montré optimiste dans la dossier du vice-capitaine des Verts. « Jean-Philippe Krasso est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. J'espère qu'il viendra en Serbie, car il contribuerait sans aucun doute à la Super League. Je suis convaincu que Krasso inscrira plein de buts…. »

Pour rappel, Team Football avait laissé croire, mercredi, que « les approches de l’Etoile Rouge de Belgrade n’ont pas fait long feu, car le joueur semble centré sur les grands championnats. »

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso affole la Bundesliga

L’international ivoirien n’a toujours pas pris de décision officielle et les rumeurs les plus inattendues sur son avenir circulent. Il est toujours espéré par les nombreux clubs qui lui ont transmis des propositions, notamment en Bundesliga. Le Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Mayence ou encore l'Eintracht Francfort sont tous sous le charme du natif de Stuttgart en Allemagne. A l’ASSE, Loïc Perrin a avait laissé entendre qu’il y a peu de chance de convaincre le décisif avant-centre de rempiler dans le Forez, en raison des nombreux offres qu’il a en ce moment. Le n°17 de l'équipe de Laurent Batlles a attiré les convoitises grâce à ses performances remarquables de la saison dernière (17 buts et 12 passes décisives en Ligue 2).