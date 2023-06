Un jeune joueur formé à l’AJ Auxerre va quitter le club relégué en Ligue 2 pour s’engager avec le LOSC. Sa signature est imminente.

Mercato LOSC : Trévis Dago va signer son premier contrat pro à Lille

Le LOSC est en passe de recruter Trévis Dago à l’AJ Auxerre. En fin de contrat aspirant en Bourgogne, le jeune joueur prometteur va signer son premier contrat à Lille dans les prochaines heures, selon les informations de L’Equipe. « En attendant d'y voir plus clair sur le mercato de son équipe première, Lille est sur le point de s'assurer la venue d'un jeune attaquant en lequel il voit du potentiel. Comme annoncé, le LOSC s'était positionné il y a quelques semaines sur l'Auxerrois Trévis Dago », a informé le quotidien sportif.

L’attaquant de 18 ans devrait signer un bail d’une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2026, à en croire la source. Notons que Trévis Dago avait tapé dans l’oeil des recruteurs lillois lors du match entre les U19 de l'AJA et les jeunes Dogues en Coupe Gambardella. Polyvalent, la future recrue du LOSC peut évoluer sur les ailes (à gauche comme à droite), en plus de son poste de prédilection, en position d'avant-centre.

Mercato LOSC : Olivier Létang, « il faut prendre les bonnes décisions »

En attendant de renforcer l'équipe première, qualifiée pour la Ligue Europa Conférence, Olivier Létang a fait une annonce sur la pré-saison. « On a bien évidement commencé à préparer la saison prochaine avec les équipes du club, la cellule recrutement, avec Paulo Fonseca. Nous avons l’échéance du 8 juillet avec le retour du groupe et du staff pour la préparation de la saison. Nous avons donc un mois pour valider certaines choses, puis il y a la traditionnelle période de pré-saison. Quelle équipe ? Quel groupe ? Quels profils ? Quelles personnalités ? Il faut se poser avec l’esprit clair et la tête froide pour prendre les bonnes décisions », a répondu le président, sur le site internet du club nordiste.