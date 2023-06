Le LOSC et Nice tentent un coup au FC Nantes. Les deux clubs s’intéressent à un attaquant des Canaris, en vue d'un transfert cet été.

Mercato FC Nantes : Moses Simon visé par le LOSC et l’OGC Nice

À un an de la fin de son contrat au FC Nantes, Moses Simon devait faire objet d’un transfert cet été. Pour éviter de le voir partir libre, le FCN va devoir lui trouver un preneur lors de ce mercato estival. Waldemar Kita avait investi 5 millions d’euros pour le recruter à l’UD Levante en Espagne en août 2020.

La valeur marchande de l’ailier gauche des Canaris est estimée à 9 millions d'euros, mais à un an de la fin de son bail au FC Nantes, son transfert devaient se négocier en dessous de ce montant. Et les prétendants ne manquent pas pour Moses Simon. Il est d'ores et déjà envoyé sur les tablettes du LOSC et de l’OGC Nice. Les deux clubs français pensent au N°27 de Jaune et Vert, selon les informations de L’Équipe.

Le FC Nantes fixe le prix de Moses Simon entre 4 à 5 millions d'euros

Et une bonne nouvelle est tombée pour les deux clubs prétendants. Le FC Nantes « réclamerait un montant entre 4 et 5 M€ pour céder son attaquant », selon la source. En manque de réussite cette saison, à l’image de l’équipe d’Antoine Kombouaré, Moses Simon (28 ans) est resté muet en 8 matches joués en Ligue Europa et lors de ses trois apparitions en Coupe de France, y compris la finale perdue contre Toulouse FC. En Ligue 1, il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matches disputés.