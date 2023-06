La quête du successeur d'Igor Tudor à l'OM prend une nouvelle tournure, avec des pistes alternatives. L’intérêt de Paulo Fonseca se confirme.

Mercato OM : L'entourage de Paulo Fonseca confirme l’intérêt marseillais

Après la démission inattendue d'Igor Tudor, il est primordial pour l'Olympique de Marseille de trouver rapidement un nouvel entraîneur afin de garantir une transition fluide et de pouvoir se concentrer sur le recrutement estival. Le choix du nouveau coach est une étape cruciale pour un club de football, car il sera responsable de la stratégie, du jeu et de la gestion de l'équipe la saison prochaine.

La direction de l'OM est donc très active dans sa recherche du candidat idéal. Le président Pablo Longoria et son équipe ont entamé des entretiens approfondis avec différents entraîneurs pour évaluer leur expérience, leur philosophie de jeu et leur capacité à atteindre les objectifs fixés par le club. Et parmi les pistes explorées, l’une d'elles mène à Paulo Fonseca.

Le technicien portugais sort d’une saison convaincante au LOSC, qui a terminé à la 5e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence. Son approche tactique innovante, son style de jeu offensif et ses succès avec le club lillois ont attiré l'attention de l’OM. Et pour ceux qui en doutaient, son entourage contacté par La Provence a confirmé l’intérêt de l’OM à son égard. Toutefois, s’attacher les services de Paulo Fonseca ne sera pas une tâche facile pour les Marseillais.

Paulo Fonseca, une piste très compliquée pour l'OM

Paulo Fonseca est lié au LOSC jusqu’en juin 2025. Et malgré la convoitise de l’OM et d’autres clubs européens, le technicien portugais n’a pas vraiment l’intention de changer de club. Lors de sa dernière conférence de presse, il a clairement affiché son attachement au club nordiste avant de se projeter sur la saison prochaine avec les Dogues. « Nous devons encore progresser, améliorer l’équipe, parce qu’on va jouer plus de compétitions. Nous travaillons là-dessus », a-t-il déclaré.

Ses différents prétendants sont prévenus, l'OM devra donc se tourner vers d’autres profils pour trouver son nouvel entraîneur. Pour le moment, les dirigeants phocéens intensifient les négociations avec Marcelo Gallardo pour le convaincre de signer en Provence. Un accord entre les deux parties n’est pas à exclure.